Zomrel herec Chadwick Boseman, predstaviteľ Čierneho pantera sa dožil 43 rokov

Chadwick Aaron Boseman

... je však známy najmä ako spomínaný T'Challa / Čierny panter z marvelovských komiksoviek Captain America: Občianska vojna (2016), Čierny panter (2018), Avengers: Nekonečná vojna (2018) a Avengers: Endgame (2019).



Okrem Robinsona si zahral aj ďalšie skutočné postavy, keď sa predstavil napríklad ako James Brown v hudobnej snímke Get On Up - Príbeh Jamesa Browna (2014) alebo Thurgood Marshall v životopisnej dráme Marshall (2017).



Účinkoval aj v seriáloch Lincoln Heights (2006 - 2009) alebo Mesto stratených (2010). V roku 2019 sa predstavil v akčnom trileri 21 Bridges.





29.8.2020 (Webnoviny.sk) - Americký herec Chadwick Boseman, známy najmä ako marvelovský superhrdina Čierny panter, zomrel v piatok vo veku 43 rokov na rakovinu. Agentúru AP o tom informovala jeho hovorkyňa Nicki Fioravante. Boseman podľa nej skonal doma v Los Angeles v spoločnosti svojej manželky a rodiny.Rodákovi z Andersonu v Južnej Karolíne pred štyrmi rokmi diagnostikovali rakovinu hrubého čreva, uviedla jeho rodina. "Skutočný bojovník, Chadwick vytrval a priniesol vám mnohé filmy, ktoré dnes milujete," skonštatovala rodina v oficiálnom vyhlásení."Od Marshalla po Bratstvo piatich, Ma Rainey's Black Bottom Augusta Wilsona a niektoré ďalšie - všetky nakrútil počas alebo v prestávkach medzi nespočetnými operáciami a chemoterapiami. Poctou jeho kariéry bolo, že mohol v Čiernom panterovi priviesť k životu kráľa T'Challu," napísali ďalej. Boseman o svojej diagnóze verejne nehovoril.Absolvent Howard University spočiatku stvárňoval malé úlohy v televízii a zlom v jeho kariére prišiel v roku 2013, keď sa po boku Harrisona Forda predstavil ako hviezdny bejzbalista Jackie Robinson v snímke 42: Zrod legendy.