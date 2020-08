Verejné toalety v Tokiu majú priesvitné steny, za technológiou stojí oceňovaný architekt Šigeru Ban

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.8.2020 (Webnoviny.sk) - V japonskom Tokiu inštalovali dve verejné toalety s priehľadnými stenami. Vonkajšie steny toaliet majú vrstvu skla, ktoré je počas napojenia na elektrický prúd číre. Keď niekto zamkne zvnútra dvere, vypne sa elektrina a vďaka špeciálnemu filmu dovnútra cez sklo už nie je vidno. Keď sa vo vnútri nikto nenachádza, cez steny presvitá zelené, žlté či oranžové svetlo.Takzvané priehľadné toalety otvorili tento mesiac a navrhol ich oceňovaný architekt Šigeru Ban pre projekt spoločnosti Nippon Foundation, ktorá prerobila celkovo 17 verejných WC v regióne.Cieľom bolo sprístupniť ich každému, bez ohľadu na pohlavie, vek alebo zdravotné postihnutie. Zástupcovia spomínanej organizácie vyhlásili, že chcú vytvoriť spoločnosť, v ktorej si všetci navzájom pomáhajú."Keď som sa o tom po prvý raz dopočula, bola som trocha nervózna, či to bude fungovať. Nebude sa niekto snažiť pozerať dovnútra? No myslím si, že je to skôr o zábave," uviedla cestovateľská blogerka z Argentíny Cecilia Lopez.