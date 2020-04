Zomrel herec Irrfan Khan, ktorého preslávil film Milionár z chatrče

Hercovi diagnostikovali tumor

Najlepší indický herec

29.4.2020 - Vo veku 53 rokov zomrel bollywoodsky herec Irrfan Khan, známy napríklad z oscarového filmu Milionár z chatrče (2008). Rodák z Džajpuru skonal v bombajskej nemocnici, kam ho v utorok prijali na pozorovanie v súvislosti s črevnou infekciou. Informuje o tom portál Deadline.Herec, ktorý sa predstavil aj v snímkach Pí a jeho život (2012), Amazing Spider-Man (2012), Cudzí obed (2013) alebo Jurský svet (2015), v roku 2018 prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter oznámil, že mu diagnostikovali neuroendokrinný tumor, no ďalej pokračoval v práci. Len minulý mesiac uviedli do kín jeho najnovší film Angrezi Medium.Na smutnú správu už prostredníctvom sociálnych médií reagovalo viacero jeho kolegov i politikov. "Neuveriteľný talent ... láskavý kolega ... produktívny prispievateľ do sveta filmu ... opustil nás príliš skoro... vytvoril obrovské vákuum," napísal Amitabh Bachchan, ktorý si s Khanom zahral vo filme Piku (2015).Khan, ktorý bol považovaný za jedného z najlepších indických hercov, mal na konte viacero ocenení, vrátane indickej národnej filmovej ceny z roku 2013 alebo piatich Filmfare Awards.