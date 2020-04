V boji s koronavírusom majú pomôcť aj drony, dostanú materiál na potrebné miesta

Distribučné centrá v Rwande a Ghane

Môžu uvoľniť lôžka v nemocniciach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.4.2020 - Americký startup Zipline chce pomôcť v boji proti šíreniu koronavírusu v Afrike aj v USA. Spoločnosť sídliaca v San Franciscu používa drony od roku 2016 v Rwande na prevoz krvi alebo lekárskeho vybavenia do nemocníc či iných zariadení. Vlani začala pôsobiť aj v Ghane a teraz chce byť nápomocná aj v USA.V Rwande má dve distribučné centrá a v Ghane štyri. Zameriavajú sa na prepravu potrebného materiálu v oblastiach, kde je nedostatok ciest či chladiarenských vozidiel. Lekári robia objednávky cez telefón a drony im ich privezú na určené miesto v okruhu 80 kilometrov v priemere za 30 minút. Balíčky môžu mať maximálnu hmotnosť 1,8 kilogramu a na zem sa dostanú vďaka jednoduchému papierovému padáku.Zipline doteraz doručil vyše 60-tisíc zásielok krvi, liekov, vakcín proti osýpkam, detskej obrne a iným chorobám. Firma teraz komunikuje s vládami v spomínaných dvoch afrických krajinách na spolupráci v boji proti koronavírusu. Informoval o tom jej spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ Keller Rinaudo.Firma má vo svojich distribučných centrách zásoby osobných ochranných pomôcok a začala prepravovať testy na COVID-19 z odľahlých nemocníc v Ghane do laboratórií v mestách Akkra a Kumasi. Pripravení sú tiež na dovoz vakcíny, keď bude k dispozícii.Rinaudo dúfa, že drony budú môcť čoskoro prinášať zásielky priamo do domácností. Takisto potvrdil, že svetoví lídri v oblasti verejného zdravia navštívili africké distribučné centrá, aby posúdili, či môžu fungovať aj v USA. Prístup pacientov bez koronavírusu k špeciálnym liekom môže byť vo vidieckych komunitách v USA problém. Zipline verí, že distribúciou produktov, ktoré by boli inak dostupné len v nemocniciach, ochránia pacientov a uvoľnia lôžka v nemocniciach tak, ako to už robia v Afrike.Výkonný riaditeľ uviedol, že firma už viac ako rok rokuje s americkým Federálnym úradom pre letectvo (FAA) a snaží sa získať povolenie na lietanie v komerčnom priestore. V Kalifornii už zriadili dve distribučné centrá, ktoré však zatiaľ slúžia na testovanie. Hneď, ako im FAA dá povolenie, môžu plniť svoju pôvodnú úlohu. "Dobrou správou je, že už máme takúto technológiu. USA zaostávajú a COVID-19 môže byť pre nás dobrou šancou na vykročenie do budúcnosti a na začatie budovania infraštruktúry pre 21. storočie," vyhlásil Rinaudo.