Zomrel herec James Caan, známy najmä ako Sonny z Krstného otca

8.7.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 82 rokov zomrel v stredu americký herec James Caan, známy najmä ako Sonny Corleone z Krstného otca. Úmrtie oznámil jeho manažér Matt DelPiano, no neuviedol príčinu a v mene rodiny požiadal o rešpektovanie súkromia. Žiadne ďalšie informácie podľa neho v tejto chvíli nezverejnia.„Jimmy bol môj fiktívny brat a môj celoživotný kamarát. Je ťažké uveriť, že už nebude na svete, pretože bol taký plný života a odvážny. Skvelý herec, úžasný režisér a môj drahý priateľ. Miloval som ho a bude mi chýbať,“ uviedol v reakcii prostredníctvom e-mailu Al Pacino Robert De Niro zase napísal, že je „veľmi veľmi smutný z informácie o Jimmyho odchode“.Caan, ktorý hrával americký futbal za Michigan State University, si podľa agentúry AP dokázal vybudovať dlhú kariéru napriek problémom s drogami, výbuchom hnevu a menším problémom so zákonom.Od šesťdesiatych rokov minulého storočia bol obľúbencom Francisa Forda Coppolu, ktorý ho obsadil do hlavnej roly drámy) a následne mu zveril aj stvárnenie Sonnyho, najstaršieho syna mafiánskeho bossa Vita Corleoneho, v).V tom čase bol už Caan televíznou hviezdou, keď v roku 1971 zažiaril v emocionálnej drámeo hráčovi amerického futbalu Brianovi Piccolovi, ktorý v predchádzajúcom roku zomrel na rakovinu vo veku 26 rokov.Caan a jeho herecký kolega Billy Dee Williams, ktorý stvárnil Piccolovho spoluhráča a najlepšieho kamaráta Galea Sayersa, si za film vyslúžili nominácie na televízne ceny Emmy.Po Brianovej piesni a Krstnom otcovi, ktorý mu v roku 1973 vyniesol nomináciu na Oscara, bol jedným z najvyťaženejších hollywoodskych hercov.Účinkoval, napríklad, v dráme), ktorú aj režíroval, po boku Barbry Streisand sa predstavil vo), a zahral si aj v akčnom trileri) alebo komédii). Objavil sa aj vo flashbackoch v druhej časti Krstného otca z roku 1974.Začiatkom osemdesiatych rokov začal strácať záujem o filmy, i keď neo-noir snímkaz rokupatrí k jeho najuznávanejším. Caan začal bojovať s užívaním drog a zničila ho smrť jeho sestry Barbary, ktorá v roku 1981 podľahla leukémii.Počas väčšiny osemdesiatych rokov nenakrúcal žiadne filmy a všetkým tvrdil, že radšej koučuje bejzbalové zápasy svojho syna Scotta.Nedostatok financií ho dal opäť dokopy s Coppolom, ktorý ho obsadil do hlavnej roly vojnovej drámy). I keď film o živote na Arlingtonskom národnom cintoríne bol pre väčšinu divákov príliš pochmúrny, pomohol Caanovi znovu naštartovať kariéru.Na výslnie sa vrátil vďaka trileru). Neskôr sa predstavil aj vo filmoch),),),),),) alebo).Diváčky a diváci ho môžu poznať aj ako Eda Delinea, ktorého v rokoch 2003 až 2007 stvárňoval v seriáli(2003 - 2008).