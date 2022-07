Poistenci Unionu sa môžu na vyšetrenia objednávať online

8.7.2022 (Webnoviny.sk) - Či už hľadáte alergológa alebo neurológa, online pobočka ZP Union vám pomôže nájsť si voľný termín na vyšetrenie. Vďaka vyhľadávaciemu modulu môžete nájsť ambulancie všeobecných lekárov, aj špecialistov, ktoré ponúkajú možnosť zajednať si termín návštevy elektronicky. "Je to mimoriadne pohodlné, ak potrebujete rýchlo zladiť starostlivosť o svoje zdravie s ostatnými pracovnými a rodinnými povinnosťami. Nemusíte obvolávať jednotlivé ambulancie a zisťovať voľné termíny, naša online pobočka vám s tým pomôže," vysvetľuje výhody novinky Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v Unione.Vyhľadávanie zmluvných poskytovateľov, ktorí používajú objednávkový systém, je prístupné na www.union.sk – v sekcii poistenec pod odkazom vyhľadať zmluvného lekára . Vyplníte druh zariadenia, ktoré potrebujete, kraj, prípadne okres, kde by sa ambulancia mala nachádzať a zakliknete "s možnosťou objednania". Systém vám automaticky vygeneruje všetky možnosti a vy si už vyberiete tú, ktorá vám najviac vyhovuje.Na webovej stránke nemocnice www.fnspfdr.sk nájdu pacienti túto možnosť v menu ONLINE služby . Na výber je objednanie si predpisu lieku cez e-recept alebo vyšetrenia u špecialistu. Podľa požiadaviek vyplnia formulár a odošlú ho. Poistenec Unionu dostane informáciu o tom, že už má liek predpísaný cez SMS, alebo ju nájde v mobilnej aplikácii a následne si liek môže vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni. "Túto službu bolo pre nemocnicu možné zriadiť vďaka tomu, že Union ZP má pre svojich poistencov k dispozícii efektívny systém hlásení o predpísaní lieku lekárom," povedala riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.Tiež má možnosť objednať sa na vyšetrenie k odborníkovi - zatiaľ je to možné pri vybraných ambulanciách, ktorých zoznam bude nemocnica rozširovať. Termín vyšetrenia pacientovi príde do 24 hodín na e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo formulári.Informačný servis