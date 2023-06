Zomrel herec Treat Williams, osudnou mu bola nehoda na motorke

Osudnou mu bola zrážka s autom

Preslávil ho muzikál Vlasy

13.6.2023 (SITA.sk) - Vo veku 71 rokov zomrel americký herec Treat Williams, známy najmä ako Berger z kultového filmového muzikálu Vlasy. Rodák zo Stamfordu v Connecticute zahynul v pondelok pri nehode na motorke v štáte Vermont, informovala tamojšia polícia.SUV Honda podľa vyhlásenia vermontskej štátnej polície krátko pred piatou popoludní odbočovalo doľava na parkovisko v Dorsete, keď sa zrazilo s Williamsovým motocyklom.„Williams sa nedokázal vyhnúť kolízii a odhodilo ho z motorky. Utrpel kritické zranenia a letecky ho previezli do Albany Medical Center v Albany, v štáte New York, kde ho vyhlásili za mŕtveho,“ uvádza polícia v oficiálnom stanovisku s tým, že Williams, ktorý žil v Manchester Center na juhu Vermontu, mal na hlave prilbu.Vodič SUV utrpel ľahké zranenia a nepotreboval hospitalizáciu. Odbočovanie signalizoval a zatiaľ ho nezadržali, no vyšetrovanie nehody pokračuje, uviedla polícia.Hercovo úmrtie potvrdil aj jeho agent Barry McPherson. „Som zničený. Bol to ten najmilší chlap. Bol taký talentovaný,“ povedal McPherson pre magazín People a dodal, že Williams bol „srdcom Hollywoodu od konca sedemdesiatych rokov“.Richard Treat Williams debutoval vo filme v rokuako policajt v snímkea počas svojej kariéry sa predstavil vo viac ako 120 televíznych a filmových úlohách, vrátane titulov),) alebo).Preslávil sa v rokuako George Berger vo filmovom muzikálirežiséra Miloša Formana. Okrem toho si zahral napríklad aj v snímkach ako),),),),),),),),),),) alebo). Účinkoval tiež v seriáloch),),),),),), Americká odysea (),) alebo).Na konte mal napríklad tri nominácie na Zlatý glóbus, dve na Screen Actors Guild Awards, rovnako dve na Satellite Awards a jednu na Primetime Emmy.