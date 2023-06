Ako nájsť vraha. YA séria, ktorá ťa bude baviť!

Holly Jackson napísala mysterióznu trilógiu o 17-ročnej Pipe, ktorá plánuje pod zámienkou školského projektu vypátrať päť rokov starú vraždu...

1.diel Ako nájsť vraha

Pip Fitz-Amobiová vyrastala v malom mestečku, ktorým pred piatimi rokmi otriasla vražda stredoškoláčky Andie Bellovej.

Prípad bol uzavretý - spravil to jej priateľ Sal Singh. Polícia to vie, každý v meste to vie. Sám Sal sa predsa priznal - predtým, než si siahol na život.

Pip si však jeho vinou nie je zďaleka taká istá, a preto sa rozhodne vo svojom školskom projekte pátrať na vlastnú päsť. Vďaka svojej tvrdohlavosti čoskoro zistí, že Andie skrývala minimálne toľko tajomstiev, koľko ľudí by mohlo mať záujem na jej zmiznutí. Mohol by byť Sal skutočne nevinný? Ak áno, ako nájsť skutočného vraha?

Ako nájsť vraha je detektívny príbeh plný nečakaných odhalení a temných tajomstiev. Kniha sa číta doslova sama, kapitoly odsýpajú a presne takto to tínedžeri milujú.

2.diel Dobré dievčatá končia zle

Voľné pokračovanie o Pipe, ktorá je inteligentná, šikovná, nedá sa odradiť...a hoci v tejto časti už nepátra po vrahoch, rozhodla sa spolu s Ravim Singhom robiť podcast o prípade vraždy, ktorý spoločnými silami vyriešili.

Z podcastu sa stáva virálna senzácia, napriek tomu Pip trvá na tom, že sa viac nebude hrať na detektívku. Nechce znovu ohroziť seba ani svojich najbližších. Toto predsavzatie však poruší, keď bez stopy zmizne chlapec, ktorého pozná celý život. Jamie Reynolds je nezvestný a polícia si očividne nemyslí, že je na jeho zmiznutí niečo podozrivé. Pip sa preto zase raz púšťa do odkrývania temných tajomstiev rodného mestečka... s tým rozdielom, že tentoraz ju vďaka jej podcastu počúvajú všetci.

Dobré dievčatá končia zle je napínavý súboj s časom pri hľadaní strateného chlapca, ktorý sa čoskoro zmení na boj o holý život. Veľmi slušné pokračovanie série, ktorej kvalita neklesá a vy si zrazu uvedomíte, že trilógiu milujete a musíte mať aj trojku.

3.diel Kto druhému hrob kope

Kto druhému hrob kope je napínavé finále slávneho podcastu o zločinoch, ktoré Holly Jackson opäť bravúrne zvládla a všetci fanúšikovia mladej Pipy si prídu na svoje. Temná a hustá atmosféra, nečakané prekvapenia a vy čítate so zatajeným dychom. O čo ide v poslednom diele?

Pip sa chystá na univerzitu, ale stále sa nevie spamätať z toho, ako sa skončilo jej posledné vyšetrovanie. Jej podcast o skutočnom zločine sa stal virálny, a tak je celkom zvyknutá na vyhrážky smrťou, ktoré dostáva online.

No aj na ňu pôsobí nezvyčajne jeden anonym, ktorý jej neustále kladie rovnakú otázku: Kto bude hľadať teba, keď zmizneš ty? Vyhrážky sa stupňujú a Pip si uvedomí, že niekto ju sleduje aj v skutočnom živote. Jej stalker a miestny sériový vrah, ktorého chytili pred šiestimi rokmi, majú toho veľa spoločného a Pip začne premýšľať, či sa za mrežami neocitol nesprávny človek. Polícia odmieta konať, a tak Pip ostáva jediné: nájsť podozrivého sama. Smrteľná hra sa rozohráva a Pip zistí, že všetko záhadné dianie v jej rodnom mestečku ju vracia na úplný začiatok... a ak nenájde odpovede, tentoraz to bude ona, kto sa stane ďalšou obeťou.