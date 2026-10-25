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25. októbra 2026
Zomrel japonský spisovateľ Rjú Murakami, známy bol provokatívnymi románmi
Jeho knihy si získali medzinárodnú pozornosť a vyšli v prekladoch do viacerých jazykov. Vo veku 74 rokov zomrel japonský spisovateľ Rjú Murakami, známy provokatívnymi románmi, v ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Jeho knihy si získali medzinárodnú pozornosť a vyšli v prekladoch do viacerých jazykov.
Vo veku 74 rokov zomrel japonský spisovateľ Rjú Murakami, známy provokatívnymi románmi, v ktorých otvorene zobrazoval násilie, sexualitu, drogy a temné stránky modernej spoločnosti. O jeho úmrtí informovalo v piatok vydavateľstvo Gentosha.
„S hlbokým a nevýslovným zármutkom sme prijali správu o predčasnom úmrtí Rjú Murakamiho, ktorý počas celej svojej kariéry neprestával vydávať šokujúce diela určené najmä mladšiemu publiku,“ uviedlo vydavateľstvo vo vyhlásení.
Murakami sa výrazne presadil už svojím debutovým románom „Almost Transparent Blue“ (Takmer priehľadná modrá), v ktorom vykreslil život mladých ľudí ponorených do sveta drog a sexu. Za knihu získal v roku 1976 jedno z najprestížnejších japonských literárnych ocenení.
Medzi jeho ďalšie známe diela patrí román „Coin Locker Babies“ z roku 1980, ktorý rozpráva príbeh detí opustených v úschovných skrinkách a ich následného zápasu o prežitie. V románe „In the Miso Soup“ z roku 1997 zase zachytil zostup turistu do temného prostredia tokijskej štvrte nočných podnikov a sexuálnych služieb.
Murakamiho tvorba sa vyznačovala nekompromisným zobrazovaním spoločenských problémov, odcudzenia a násilia. Jeho knihy si získali medzinárodnú pozornosť a vyšli v prekladoch do viacerých jazykov.
„Modlíme sa za pokoj Murakamiho, ktorý sa životom prehnal ako priekopník svojej doby,“ uviedlo vydavateľstvo Gentosha v rozlúčkovom vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel japonský spisovateľ Rjú Murakami, známy bol provokatívnymi románmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 74 rokov zomrel japonský spisovateľ Rjú Murakami, známy provokatívnymi románmi, v ktorých otvorene zobrazoval násilie, sexualitu, drogy a temné stránky modernej spoločnosti. O jeho úmrtí informovalo v piatok vydavateľstvo Gentosha.
Šokujúce diela
„S hlbokým a nevýslovným zármutkom sme prijali správu o predčasnom úmrtí Rjú Murakamiho, ktorý počas celej svojej kariéry neprestával vydávať šokujúce diela určené najmä mladšiemu publiku,“ uviedlo vydavateľstvo vo vyhlásení.
Murakami sa výrazne presadil už svojím debutovým románom „Almost Transparent Blue“ (Takmer priehľadná modrá), v ktorom vykreslil život mladých ľudí ponorených do sveta drog a sexu. Za knihu získal v roku 1976 jedno z najprestížnejších japonských literárnych ocenení.
Medzinárodná pozornosť
Medzi jeho ďalšie známe diela patrí román „Coin Locker Babies“ z roku 1980, ktorý rozpráva príbeh detí opustených v úschovných skrinkách a ich následného zápasu o prežitie. V románe „In the Miso Soup“ z roku 1997 zase zachytil zostup turistu do temného prostredia tokijskej štvrte nočných podnikov a sexuálnych služieb.
Murakamiho tvorba sa vyznačovala nekompromisným zobrazovaním spoločenských problémov, odcudzenia a násilia. Jeho knihy si získali medzinárodnú pozornosť a vyšli v prekladoch do viacerých jazykov.
„Modlíme sa za pokoj Murakamiho, ktorý sa životom prehnal ako priekopník svojej doby,“ uviedlo vydavateľstvo Gentosha v rozlúčkovom vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel japonský spisovateľ Rjú Murakami, známy bol provokatívnymi románmi © SITA Všetky práva vyhradené.
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