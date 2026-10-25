Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 25.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

25. októbra 2026

Zomrel japonský spisovateľ Rjú Murakami, známy bol provokatívnymi románmi



Jeho knihy si získali medzinárodnú pozornosť a vyšli v prekladoch do viacerých jazykov. Vo veku 74 rokov zomrel japonský spisovateľ Rjú Murakami, známy provokatívnymi románmi, v ...



Zdieľať
sviecka scaled 676x466 25.10.2026 (SITA.sk) - Jeho knihy si získali medzinárodnú pozornosť a vyšli v prekladoch do viacerých jazykov.


Vo veku 74 rokov zomrel japonský spisovateľ Rjú Murakami, známy provokatívnymi románmi, v ktorých otvorene zobrazoval násilie, sexualitu, drogy a temné stránky modernej spoločnosti. O jeho úmrtí informovalo v piatok vydavateľstvo Gentosha.

Šokujúce diela


S hlbokým a nevýslovným zármutkom sme prijali správu o predčasnom úmrtí Rjú Murakamiho, ktorý počas celej svojej kariéry neprestával vydávať šokujúce diela určené najmä mladšiemu publiku,“ uviedlo vydavateľstvo vo vyhlásení.

Murakami sa výrazne presadil už svojím debutovým románom „Almost Transparent Blue“ (Takmer priehľadná modrá), v ktorom vykreslil život mladých ľudí ponorených do sveta drog a sexu. Za knihu získal v roku 1976 jedno z najprestížnejších japonských literárnych ocenení.

Medzinárodná pozornosť


Medzi jeho ďalšie známe diela patrí román „Coin Locker Babies“ z roku 1980, ktorý rozpráva príbeh detí opustených v úschovných skrinkách a ich následného zápasu o prežitie. V románe „In the Miso Soup“ z roku 1997 zase zachytil zostup turistu do temného prostredia tokijskej štvrte nočných podnikov a sexuálnych služieb.

Murakamiho tvorba sa vyznačovala nekompromisným zobrazovaním spoločenských problémov, odcudzenia a násilia. Jeho knihy si získali medzinárodnú pozornosť a vyšli v prekladoch do viacerých jazykov.

„Modlíme sa za pokoj Murakamiho, ktorý sa životom prehnal ako priekopník svojej doby,“ uviedlo vydavateľstvo Gentosha v rozlúčkovom vyhlásení.



Zdroj: SITA.sk - Zomrel japonský spisovateľ Rjú Murakami, známy bol provokatívnymi románmi © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovenská speváčka ADÉLA je v prvej šestke amerického rebríčka Billboard Hot 100, darí sa jej aj celosvetovo
<< predchádzajúci článok
Dara Rolins splnila Mirovi Jarošovi detský sen – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 