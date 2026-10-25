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25. októbra 2026
Slovenská speváčka ADÉLA je v prvej šestke amerického rebríčka Billboard Hot 100, darí sa jej aj celosvetovo
Tagy: Billboard Hot 100
Americký Billboard Hot 100 zostavuje poradie na základe streamovania, rozhlasového vysielania a predajných údajov. Slovenská speváčka ADÉLA sa so skladbou „Nicole Kidman“ dostala na ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Americký Billboard Hot 100 zostavuje poradie na základe streamovania, rozhlasového vysielania a predajných údajov.
Slovenská speváčka ADÉLA sa so skladbou „Nicole Kidman“ dostala na šieste miesto prestížneho amerického rebríčka Billboard Hot 100. Vyplýva to z vydania rebríčka datovaného 24. októbrom 2026. Speváčka si polepšila o tri priečky oproti predchádzajúcemu týždňu a dosiahla zatiaľ svoje najvyššie umiestnenie. V americkom rebríčku sa skladba drží šiesty týždeň.
Ešte výraznejšie sa jej darí v celosvetovom hodnotení. V Billboard Global 200 obsadila skladba „Nicole Kidman“ druhé miesto, rovnako ako v rebríčku Billboard Global Excl. U.S., ktorý nezahŕňa Spojené štáty. V oboch prípadoch sa posunula z tretej priečky. Ďalšia pieseň speváčky „Ain't In LA“, sa v celosvetovom rebríčku umiestnila na štvrtej pozícii. ADÉLA tak má v globálnej prvej päťke súčasne dve skladby.
Americký Billboard Hot 100 zostavuje poradie na základe streamovania, rozhlasového vysielania a predajných údajov. Globálne rebríčky vychádzajú zo streamovania a digitálneho predaja na viac než 200 trhoch. Umiestnenie slovenskej interpretky preto predstavuje medzinárodný úspech podložený merateľnými výsledkami, nielen popularitou na sociálnych sieťach.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská speváčka ADÉLA je v prvej šestke amerického rebríčka Billboard Hot 100, darí sa jej aj celosvetovo © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská speváčka ADÉLA sa so skladbou „Nicole Kidman“ dostala na šieste miesto prestížneho amerického rebríčka Billboard Hot 100. Vyplýva to z vydania rebríčka datovaného 24. októbrom 2026. Speváčka si polepšila o tri priečky oproti predchádzajúcemu týždňu a dosiahla zatiaľ svoje najvyššie umiestnenie. V americkom rebríčku sa skladba drží šiesty týždeň.
Ešte výraznejšie sa jej darí v celosvetovom hodnotení. V Billboard Global 200 obsadila skladba „Nicole Kidman“ druhé miesto, rovnako ako v rebríčku Billboard Global Excl. U.S., ktorý nezahŕňa Spojené štáty. V oboch prípadoch sa posunula z tretej priečky. Ďalšia pieseň speváčky „Ain't In LA“, sa v celosvetovom rebríčku umiestnila na štvrtej pozícii. ADÉLA tak má v globálnej prvej päťke súčasne dve skladby.
Americký Billboard Hot 100 zostavuje poradie na základe streamovania, rozhlasového vysielania a predajných údajov. Globálne rebríčky vychádzajú zo streamovania a digitálneho predaja na viac než 200 trhoch. Umiestnenie slovenskej interpretky preto predstavuje medzinárodný úspech podložený merateľnými výsledkami, nielen popularitou na sociálnych sieťach.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská speváčka ADÉLA je v prvej šestke amerického rebríčka Billboard Hot 100, darí sa jej aj celosvetovo © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Billboard Hot 100
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