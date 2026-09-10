|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 10.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oleg
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. septembra 2026
Pochettino žiada odobratie titulu FC Chelsea z Premier League 2016/2017 pre porušenie finančných pravidiel
Tagy: Premier League
Bývalý tréner Tottenhamu Hotspur kritizuje nedostatočnú penalizáciu FC Chelsea a požaduje titul pre svoj vtedajší tím. Bývalý tréner anglického Tottenhamu Hotspur Mauricio Pochettino vyzval, aby ...
Zdieľať
10.9.2026 (SITA.sk) - Bývalý tréner Tottenhamu Hotspur kritizuje nedostatočnú penalizáciu FC Chelsea a požaduje titul pre svoj vtedajší tím.
Bývalý tréner anglického Tottenhamu Hotspur Mauricio Pochettino vyzval, aby inému londýnskemu tím FC Chelsea odobraný titul vo futbalovej Premier League za sezónu 2016/2017 z dôvodu porušenia finančných a pravidiel týkajúcich sa transferov. Pochettino, ktorý v tom čase viedol "kohútov" a tí skončili na 2. priečke za "The Blues" s odstupom siedmich bodov, tvrdí, že čestnosť súťaže bola narušená a titul by mal byť udelený jeho vtedajšiemu tímu.
FC Chelsea v júli dostal pokutu 10 miliónov libier (približne 11,64 milióna eur) a dostal podmienečný zákaz prestupov na dve obdobia. Tieto opatrenia súviseli s porušeniami pravidiel Premier League v časoch, keď klub vlastnil Roman Abramovič. FC Chelsea priznal 74 prehreškov voči pravidlám Futbalovej asociácie, ktoré sa týkali práce s agentmi, sprostredkovateľmi a tretími stranami pri investíciách do hráčov.
Súčasní majitelia Todd Boehly a Clearlake Capital priznali tieto porušenia počas procesu kúpy klubu v roku 2022. Porušenia sa týkali kľúčových prestupov hráčov ako Eden Hazard, Willian, David Luiz a Nemanja Matič, ktorí boli súčasťou úspechu FC Chelsea v sezóne 2016/2017 pod vedením kouča Antonia Conteho.
Pochettino zdôraznil, že potrestanie klubu nebolo dostatočné a že tím, ktorý skončil druhý, by mal byť označený za majstra. "Ak je to pravda, tak sme si zaslúžili byť majstrami. Oni boli potrestaní, priznali to, tak by mal titul patriť tímu, ktorý skončil druhý," uviedol Pochettino. Dodal, že pre súťaž by mali platiť rovnaké pravidlá pre všetky tímy a porušovanie pravidiel by nemalo byť tolerované či motivované.
Pochettino, ktorý momentálne trénuje národný tím USA a v rokoch 2023/2024 viedol FC Chelsea, poznamenal, že jeho postoj je úprimný aj napriek možnej nepopulárnosti medzi fanúšikmi Chelsea. Jeho kontrakt s výberom USA bol nedávno predĺžený do MS 2030.
Argentínsky tréner kritizoval aj model rozhodovania v zápasoch, kde zdôraznil potrebu rovnakých podmienok, vrátane pravidiel ako postavenie mimo hry či VAR, pre všetky kluby v lige.
Zdroj: SITA.sk - Pochettino žiada odobratie titulu FC Chelsea z Premier League 2016/2017 pre porušenie finančných pravidiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý tréner anglického Tottenhamu Hotspur Mauricio Pochettino vyzval, aby inému londýnskemu tím FC Chelsea odobraný titul vo futbalovej Premier League za sezónu 2016/2017 z dôvodu porušenia finančných a pravidiel týkajúcich sa transferov. Pochettino, ktorý v tom čase viedol "kohútov" a tí skončili na 2. priečke za "The Blues" s odstupom siedmich bodov, tvrdí, že čestnosť súťaže bola narušená a titul by mal byť udelený jeho vtedajšiemu tímu.
FC Chelsea v júli dostal pokutu 10 miliónov libier (približne 11,64 milióna eur) a dostal podmienečný zákaz prestupov na dve obdobia. Tieto opatrenia súviseli s porušeniami pravidiel Premier League v časoch, keď klub vlastnil Roman Abramovič. FC Chelsea priznal 74 prehreškov voči pravidlám Futbalovej asociácie, ktoré sa týkali práce s agentmi, sprostredkovateľmi a tretími stranami pri investíciách do hráčov.
Súčasní majitelia Todd Boehly a Clearlake Capital priznali tieto porušenia počas procesu kúpy klubu v roku 2022. Porušenia sa týkali kľúčových prestupov hráčov ako Eden Hazard, Willian, David Luiz a Nemanja Matič, ktorí boli súčasťou úspechu FC Chelsea v sezóne 2016/2017 pod vedením kouča Antonia Conteho.
Pochettino zdôraznil, že potrestanie klubu nebolo dostatočné a že tím, ktorý skončil druhý, by mal byť označený za majstra. "Ak je to pravda, tak sme si zaslúžili byť majstrami. Oni boli potrestaní, priznali to, tak by mal titul patriť tímu, ktorý skončil druhý," uviedol Pochettino. Dodal, že pre súťaž by mali platiť rovnaké pravidlá pre všetky tímy a porušovanie pravidiel by nemalo byť tolerované či motivované.
Pochettino, ktorý momentálne trénuje národný tím USA a v rokoch 2023/2024 viedol FC Chelsea, poznamenal, že jeho postoj je úprimný aj napriek možnej nepopulárnosti medzi fanúšikmi Chelsea. Jeho kontrakt s výberom USA bol nedávno predĺžený do MS 2030.
Argentínsky tréner kritizoval aj model rozhodovania v zápasoch, kde zdôraznil potrebu rovnakých podmienok, vrátane pravidiel ako postavenie mimo hry či VAR, pre všetky kluby v lige.
Zdroj: SITA.sk - Pochettino žiada odobratie titulu FC Chelsea z Premier League 2016/2017 pre porušenie finančných pravidiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zomrel japonský velikán Harimoto, ktorý prežil atómový útok
Zomrel japonský velikán Harimoto, ktorý prežil atómový útok
<< predchádzajúci článok
V Prešove majú nového amerického brankára, bol aj v tíme USA na ZOH v Pjongčangu – VIDEO
V Prešove majú nového amerického brankára, bol aj v tíme USA na ZOH v Pjongčangu – VIDEO