Zomrel jeden z najväčších skladateľov pop music, Burt Bacharach sa dožil 94 rokov

Bacharach bol jedným z najvýznamnejších skladateľov 20. storočia. Napísal „nesmrteľné hity“ ako I Say A Little Prayer (1967), Walk On By (1964) či What The World Needs Now Is Love (1965).





9.2.2023 (SITA.sk) - Vo veku 94 rokov zomrel jeden z najväčších skladateľov pop music Burt Bacharach.Ako referuje spravodajský web BBC s odvolaním sa na publicistku Tinu Brausamovú, zomrel v stredu prirodzenou smrťou vo svojom dome v americkom Los Angeles.