Zomrel kardinál Etchegaray, blízky spolupracovník Jána Pavla II.

Roger Etchegaray, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 5. septembra (TASR) - Vo veku 96 rokov zomrel v stredu francúzsky kardinál Roger Etchegaray, bývalý predseda francúzskej biskupskej konferencie a veľmi blízky spolupracovník zosnulého pápeža Jána Pavla II. Jeho úmrtie prostredníctvom tlačového vyhlásenia v noci nadnes oznámila diecéza v Bayonne, kde kardinál dožil.Podľa agentúry AFP bol kardinál Etchegaray významnou postavou katolíckej cirkvi, v ktorej rámci sa vyznačoval otvorenosťou voči svetu a komunikatívnosťou. Celý život sa zasadzoval za ekumenizmus a dialóg katolíkov so židmi a moslimami.Ján Pavol II. považoval tohto kardinála za veľmi dôveryhodného, preto mu zveril niekoľko misií s veľmi citlivým poslaním. Z pápežovho poverenia tak Etchegaray podnikol tri misie v Iraku, bol aj v Iráne, Sarajeve na Kube a Haiti, či v Číne alebo v Rwande, kam bol vyslaný v čase genocídy príslušníkov kmeňa Tutsi.Okrem kňazského pôsobenia vo Francúzsku zastával aj viacero významných postov vo vatikánskej hierarchii. O odchod do dôchodku požiadal pápeža Františka začiatkom roku 2017, keď sa stiahol do svojho rodiska - baskického mestečka Espelette. Ako poznamenala AFP, ani tam kardinál neprestal sledovať udalosti vo svete, pričom ho "poburovala atmosféra individualizmu".