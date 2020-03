Zomrel Kenny Rogers, americký country spevák sa dožil 81 rokov

Kenneth Ray Rogers sa narodil 21. augusta 1938 v texaskom Houstone. Na hudobnej scéne pôsobil od 50. rokov minulého storočia. Bol členom skupín The Bobby Doyle Three, The New Christy Minstrels alebo The First Edition.



V roku 1976 vydal prvý sólový album Love Lifted Me a odvtedy ponúkol desiatky štúdioviek. Na konte má hity ako Lucille, She Believes in Me, You Decorated My Life, Coward of the County, Lady, I Don't Need You, The Gambler alebo Islands in the Stream (feat. Dolly Parton).



Na celom svete predal viac ako 100 miliónov nahrávok. Podarilo sa mu získať množstvo cien, medzi nimi napríklad aj tri Grammy. V roku 2013 ho uviedli do Siene slávy country hudby.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.3.2020 - Vo veku 81 rokov zomrel americký country spevák Kenny Rogers. Jeho rodina na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter potvrdila, že zomrel prirodzenou smrťou. Naposledy vydýchol doma, v pokoji a obklopený svojimi najbližšími.Rodina plánuje usporiadať malý pohreb v dôsledku šírenia koronavírusu. Väčšiu "oslavu jeho života" chcú spolu s priateľmi a fanúšikmi zorganizovať neskôr. Medzi prvými osobnosťami, ktoré reagovali na úmrtie, bola speváčka Leann Rimes, ktorá zosnulého kolegu označila za legendu.