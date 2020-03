Prišiel čas na hrubé knihy a knižné ságy

Možno máme v kníhkupectvách vyhliadnuté hrubé knihy, ktoré si chceme objednať, ale neurobili sme to, lebo nevieme, kedy by sme ich prečítali. Tak, teraz je ten správny čas! Pripravili sme pre vás malé odporúčanie na hrubé knihy a knižné série, ktoré možno čakali na tento deň.

Stephen King: To

Začítajte sa do najhrubšej a podľa mnohých aj najlepšej knihy od majstra hororu Stephena Kinga. Ak ste videli film, ktorý sa nedávno objavil v slovenských kinách (rozdelený na dve časti), doprajte si hororovú lahôdku od Kinga aj v knižnej podobe. To, čo sa do filmu nedostalo vás v knihe úplne dostane. Pre tých, ktorí To nepoznajú, ponúkame malú upútavku.

Vitajte v Derry. Neobyčajnom malomeste, prerastenom prastarým zlom, ktoré spí pod jeho povrchom. Vždy keď sa prebudí, na niekoľko rokov rozpúta v Derry a okolí smršť neopísateľných hrôz. Strašná sila, ktorú možno nazvať len To, ovláda obyvateľov, vraždí nevinné deti a zdá sa, že ju neuspokojí nič okrem najvyššej obete. Kto ju prinesie tentoraz? Skupinka priateľov, ktorí v Derry vyrástli, dnes žije roztrúsená vo všetkých kútoch sveta. Sú bohatí, úspešní aj slávni, ale nie sú šťastní. A najmä im chýba veľká časť spomienok na desivé udalosti z detstva. Kto im vymazal pamäť? Ak to chcú zistiť, musia sa opäť stretnúť s pradávnym zlom.

Louisa May Alcottová: Malé ženy

V kinách sa objavila aj romantická sága o sestrách Marchových s názvom Malé ženy. Nové vydanie ich príbehu však ponúka viac. Okrem pôvodnej prvej časti Malé ženy obsahuje aj druhú časť, ktorá v minulosti vyšla v staršom preklade ako Dobré manželky. Dnes táto šesťsto stranová kniha, ktorá po prvýkrát vychádza v neskrátenej podobe, ponúka jedinečný zážitok a rozsiahlu sondu do života jednej rodiny počas a po občianskej vojne v Spojených štátoch. Príbeh štyroch sestier prvý raz uzrel svetlo sveta v druhej polovici 19. storočia, ale jeho obľúbenosť prekročila hranice času. Stále ďalším generáciám matiek a dcér ukazuje hodnotu rodiny, priateľstva, odpustenia a života v pravde a láske. Matka (ktorú jej dcéry nazývajú Marmee) a jej štyri dcéry prežívajú neľahké obdobie sprevádzané chudobou, chorobami a mnohými inými problémami. Bezstarostné dievčatá sa za krátky čas menia na skutočné malé ženy schopné čeliť aj ťažkým výzvam s odvahou a odhodlaním. Romantická Meg, neskrotná Jo, krehká Beth a rozmaznaná Amy sú hrdinkami z mäsa a kostí, ktoré inšpirovali milióny čitateľov. Kniha obsahuje aj významné feministické posolstvo. Jedna zo sestier - odvážna Jo sa vzpiera spoločenským konvenciám a namiesto hľadania manžela sa sústreďuje na získanie vzdelania, práce a čiastočne živí rodinu. Jej postava patrí medzi najlepšie napísané ženské postavy v danom období. Malé ženy sú literárna klasika, ktorá by nemala chýbať v žiadnej rodinnej knižnici.

Karl Ove Knausgaard: Môj boj

Šesťdielna autobiografická sága

Rozsiahla šesťdielna sága Môj boj začala vychádzať v Nórsku v roku 2009, vyvolala obrovské reakcie čitateľov v krajine ale aj po celom svete. Stala sa literárnou senzáciou a zabezpečila vysoké predaje autorovi i vydavateľovi. Má ju doma takmer každý Nór. Autorovi Karlovi Ovemu Knasgaardovi však priniesla rozpad rodiny aj manželstva a zmenila jeho život od základov. Sám hovorí, že keby mal dnešnú skúsenosť, zrejme by sa do tohto rozsiahleho tritisíc šesťsto stranového diela už nepustil. Na Slovensku vyšlo doposiaľ prvých 5 zväzkov a ten šiesty, najrozsiahlejší, čaká na svoje vydanie. „Podpísal som zmluvu s diablom,“ povedal autor o svojej šesťzväzkovej autobiografii, ktorej dal príznačný názov Môj boj. Knausgaard v nej totiž otvorene a nekompromisne vykresľuje osudy a zážitky svojej rodiny či priateľov a predovšetkým seba v ustavičnom boji so zvládaním života v celej jeho rozmanitosti a zložitosti či s vlastnými spisovateľskými ambíciami. Knausgaard je vynikajúci rozprávač a jeho dielo sa oprávnene stalo literárnou udalosťou s nobelovskými ambíciami a neodmysliteľnou súčasťou modernej svetovej prózy.

Irving Stone: Agónia a extáza

Irving Stone patrí medzi skvelých životopiscov. Ak radi čítate práve biografie slávnych, siahnite po osemsto stranovom životopise Michelangela Buonarrotiho s názvom Agónia a extáza. Irving Stone tu mimoriadne presvedčivo zobrazil dramatický, búrlivý život veľkého maliara a sochára talianskej renesancie, ako aj celú plejádu osobností, s ktorými sa umelec stýkal. Vďaka jedinečnej schopnosti autora vnímať historický kontext sa podarilo zachytiť ducha čias, spôsob myslenia a cítenia ľudí v danej etape. Táto kniha čitateľa nielen zaujme, ale naplní ho aj pochopením pre veľké – a neraz márne – úsilie geniálneho umelca v konflikte so spoločnosťou, ktorú predbehol.

Jozef Karika: V tieni mafie - Čierny kruh

Najrozsiahlejšia románová sága na Slovensku

Ak sa Vám stále máli a chceli by ste čítaním vyplniť dlhý čas, siahnite po mafiánskej románovej ságe od majstra napätia Jozefa Kariku, zameranej na obdobie 90-tych a nultých rokov na Slovensku. Sága obsahuje šesť kníh V tieni mafie, V tieni mafie 2, Nepriateľ štátu, Čierna hra, Čierny rok a Čierny kruh. Vďaka týmto románom sa pred vami otvorí obdobie dvadsiatich rokov, ktoré autor geniálne zmapoval v celej jeho bezútešnosti a zachytil všetky jeho nuansy. Sága má spolu 2 300 strán a považuje sa za najrozsiahlejší románový cyklus v slovenskej literatúre.