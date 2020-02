Zomrel Kirk Douglas, hollywoodska legenda sa dožila 103 rokov

Spielbergovi budú chýbať jeho ručne písané poznámky

Špeciálne miesto v srdci



Kirk Douglas

... vlastným menom Issur Danielovitch, sa narodil 9. decembra 1916 v meste Amsterdam v štáte New York. Počas svojej kariéry, ktorá trvala od 40. rokov minulého storočia až po začiatok 21. storočia, si na konto pripísal viac ako 90 filmov a množstvo ocenení.



V 50. rokoch minulého storočia si vyslúžil tri nominácie na Oscary za hlavné úlohy v snímkach Šampión (1949), Zlo a krása (1952) a Smäd po živote (1956), v roku 1996 mu americká Akadémia filmových umení a vied udelila čestného Oscara za celoživotné dielo.



Zahral si tiež napríklad vo filmoch Cesty slávy (1957), Tichá dohoda (1969), Zúrivosť (1978), Kaktusový Jack (1979), Tajomná žiara nad Pacifikom (1980), Muž od Snežnej rieky (1982) či Drsní chlapi (1986). Informácie pochádzajú z webstránok www.bbc.com, www.hollywoodreporter.com a archívu agentúry SITA.





6.2.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 103 rokov zomrel americký herec Kirk Douglas. Smrť hollywoodskej legendy na sociálnych sieťach oznámil jeho syn, herec Michael Douglas. "S obrovským smútkom vám s bratmi oznamujeme, že nás dnes opustil Kirk Douglas. Pre svet bol legendou, hercom zo zlatej éry filmu... ale pre mňa a mojich bratov, Joela a Petra, bol jednoducho otec," napísal Douglas vo vyhlásení a na záver dodal "Otec - veľmi ťa ľúbim a som pyšný, že som tvoj syn". Kirk Douglas po sebe okrem detí zanechal aj manželku Anne.Na úmrtie herca, ktorý sa preslávil najmä stvárnením Spartaka v rovnomennej snímke z roku 1960, reagovalo mnoho osobností z filmového priemyslu i mimo neho. Hercova nevesta Catherine Zeta-Jones, napríklad, zverejnila na sociálnych sieťach spoločnú fotografiu, ku ktorej napísala "Budem ťa milovať do konca života, už teraz mi chýbaš".Režisér Steven Spielberg sa vo vyhlásení vyjadril, ako veľmi poctený bol, že s ním mohol spolupracovať. "Kirk si uchoval svoju charizmu filmovej hviezdy do konca jeho úžasného života a som poctený, že som bol malou súčasťou jeho posledných 45 rokov. Budú mi chýbať jeho ručne písané poznámky, listy a otcovské rady, a jeho múdrosť a guráž - presahujúce jeho úchvatnú prácu - sú dosť na to, aby ma inšpirovali do konca mojej kariéry," napísal."Bravó Kirkovi Douglasovi za jeho neuveriteľný život. Ďakujem, že si sa s nami veľkodušne podelil o svoj úžasný talent. Film, ktorý sme spolu urobili, bude mať navždy špeciálne miesto v mojom srdci," napísala na Twitteri herečka Mitzi Gaynor, ktorá si s ním zahrala vo filme For Love or Money (1963).Herečka Jamie Lee Curtis, ktorej otec Tony Curtis hral s Kirkom Douglasom v Spartakovi, film vo svojej pocte hercovi aj citovala. " 'Mám ťa rád Spartakus, ako otca, ktorého som nikdy nemal' Antoninus. Mala som otca a on vás miloval, tak ako vás miloval svet. Vašu vášeň. Talent. Politiku. Rodinu. Umenie. Silu. Vyrastala som s chlapcami od Douglasovcov. S rodinou posielame Anne a celej jeho rodine lásku," uviedla na Twitteri.