Pesničku Simy Martausovej Červené polia použijú do filmu Správa, nahrala ju s orchestrom

Vystihuje atmosféru filmu

Adaptácia knihy

5.2.2020 - Slovenská speváčka Sima Martausová nahrala so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu skladbu Červené polia. Pieseň použijú do filmu Správa režiséra Petra Bebjaka o tábore smrti Auschwitz-Birkenau.Speváčka je autorkou textu aj hudby, o aranžmán sa postaral Adrián Harvan. Symfonický orchester dirigoval Adrian Kokoš. „Téma filmu je silná a bolestivá, preto sme sa snažili vytvoriť k piesni adekvátnu hudobnú náladu. Hudobne je pestrá a výnimočná nielen po tematickej, ale tiež po inštrumentálnej stránke. Striedajú sa v nej komornejšie úseky s veľkým orchestrom, kde to narastá a opäť sa to uzatvorí do ticha,“ uviedol Kokoš, podľa ktorého symfonický orchester po prvý raz nahráva Martausovej hudbu aj s textom. „Jej tvorba sa mi veľmi páči, možno aj preto sme si pracovne i ľudsky sadli,“ vyznal sa dirigent.Martausová zložila Červené polia asi hodinu po tom, ako si pozrela snímku. „Bola som plná emócií, sadla som si za klavír, nechala sa viesť pocitom a pieseň sa v podstate skladala sama. Zaujala ma pasáž, kde sa vojak rozprával s jedným Židom, ktorého išiel popraviť. Preto som text písala akoby to bol hlas odsúdeného, ktorý prehovára do svedomia vojaka," priblížila speváčka.„Pieseň, ktorú zložila, presne vystihuje atmosféru filmu. Je kombináciou spomienok na niečo bolestivé a zároveň je aj o odvahe a nádeji. Rovnako ako príbeh Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu,“ povedal producent filmu Rasťo Šesták.Dráma Správa vzniká ako adaptácia knihy Alfréda Wetzlera Čo Dante nevidel. Snímka zobrazí príbeh dvoch Židov, autora knihy Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorým sa podarilo ujsť z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau a spísať podrobnú správu o tom, ako tábor smrti fungoval. Príbeh o pekle, ktoré sa tam dialo, a správe, ktorú dnes pozná celý svet, režíruje Peter Bebjak.V hlavných úlohách sa vo filme predstavia Noël Czuczor ako Freddy a Peter Ondrejička ako Valér. Ďalšiu z ústredných postáv stvárni hollywoodsky herec John Hannah. Okrem nich budú v novinke, ktorá by mala prísť do kín tento rok, účinkovať aj viacerí známi herci z Poľska, Nemecka, Luxemburska a Česka.Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.