Zomrel komediálny herec Martin Mull, môžete si ho pamätať aj zo seriálu Dva a pol chlapa

Martin Eugene Mull

... sa narodil 18. augusta 1943 v Chicagu. Študoval umenie na Rhode Islande a v Ríme. Do šoubiznisu sa dostal ako textár so skladbou A Girl Named Johnny Cash (1970) pre speváčku Jane Morgan.



Hudbu kombinoval s komédiou v rámci svojich vystúpení po hollywoodskych kluboch v 70. rokoch. Celonárodne sa preslávil účinkovaním v satirickej telenovele Mary Hartman, Mary Hartman (1976 - 1977) a jej spinoffe Fernwood 2 Night (1977).



Predstavil sa vo filmoch ako My Bodyguard (1980), Pán v domácnosti (1983), Na stope (1985), Lyžiarska hliadka (1990), Hráč (1992), Otec v sukni (1993), Všade samé zvončeky (1996) alebo Vrahúni (2010). Postaral sa napríklad o scenár filmu Rented Lips (1988) režiséra Roberta Downeyho Sr., kde si tiež zahral po boku jeho syna Roberta Downeyho Jr.



Objavil sa v mnohých televíznych projektoch a okrem zmienených si zahral napríklad aj v seriáloch Arrested Development (2003 - 2019), Ranč (2016 - 2020) alebo Viceprezident(ka) (2012 - 2019), ktorý mu vyniesol aj nomináciu na cenu Primetime Emmy.





29.6.2024 (SITA.sk) - Vo veku 80 rokov zomrel americký komediálny herec Martin Mull, ktorého si diváci môžu pamätať napríklad zo seriálov Roseanne (1988 - 2018), Sabrina - mladá čarodejnica (1996 - 2003) či Dva a pol chlapa (2003 - 2015).Smutnú správu potvrdila jeho dcéra Maggie Mull. Podľa nej umelec, ktorý sa venoval aj hudbe a maľovaniu, zomrel vo štvrtok doma po boji s dlhou chorobou.