Zomrel Kurt Westergaard, umelca preslávila kontroverzná karikatúra proroka Mohameda

Bomba namiesto turbanu

Bojoval za slobodu prejavu

19.7.2021 - Vo veku 86 rokov zomrel dánsky karikaturista Kurt Westergaard, ktorý sa preslávil predovšetkým stvárnením proroka Mohameda. Ako v nedeľu uviedla pre dánske médiá jeho rodina, skonal po dlhej chorobe v spánku ešte 14. júla - deň po narodeninách.Westergaard od začiatku 80. rokov pracoval ako karikaturista v dánskych novinách Jyllands-Posten. V roku 2005 sa stal svetovo známym po kontroverznom vyobrazení proroka Mohameda, ktorému nakreslil bombu namiesto turbanu.Karikatúry vyvolali rozruch predovšetkým v moslimských krajinách, keďže vyznávači islamu považujú znázornenie proroka za svätokrádež, a v roku 2006 prerástli do násilných protidánskych protestov moslimov po celom svete.Po rozruchu dostal Westergaard niekoľko vyhrážok smrťou a bol pod policajnou ochranou. V roku 2008 zatkli troch ľudí, ktorí ho plánovali zavraždiť, a v roku 2010 dokonca do jeho domu vtrhol 28-ročný Somálčan so sekerou a nožom. Muža neskôr odsúdili na 10 rokov väzenia.Po Westergaardovi zostala manželka a päť detí, 10 vnúčat a jedno pravnúča. Noviny Jyllands-Posten v pondelok v úvodníku uviedli, že po smrti Westergaarda „je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zdôrazniť, že boj za slobodu prejavu, ktorý sa stal jeho osudom, je bojom nás všetkých za slobodu“.