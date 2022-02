Zomrel lekár Pavol Dubček, bol synom Alexandra Dubčeka

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 73 rokov zomrel syn Alexandra Dubčeka lekár Pavol Dubček. Informoval o tom portál Plus 7 dní, ktorému to mal potvrdiť zdroj z blízkeho okolia zosnulého. Úprimnú sústrasť rodine a pozostalým lekára vyjadrila Národná rada SR vo svojom profile na sociálnej sieti.Sústrasť rodine lekára vyjadril aj líder mimoparlamentnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko vo svojom profile na sociálnej sieti. „Bolo úžasné počúvať jeho príbehy o svojom otcovi, Alexandrovi Dubčekovi. Vždy sa snažil doma i v zahraničí dvíhať zástavu Slovenska a reprezentovať hodnoty svojho otca. Mal som tú česť, byť s ním na takejto misii v Grécku, kde v parlamente za prítomnosti najvyšších gréckych predstaviteľov bola vzdaná úcta a ocenenie Alexandrovi Dubčekovi,“ uviedol Danko s tým, že Pavol Dubček za SNS kandidoval v roku 2019 do Európskeho parlamentu.