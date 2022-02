Progresívne Slovensko navrhuje vyhlásenie klimatickej núdze, vláda má robiť konkrétne kroky

Investícia do prežitia

Dôležitá formulácia politickej deklarácie

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) predkladá do parlamentu návrh vyhlásenia klimatickej núdze. Podľa predsedníčky hnutia Ireny Bihariovej intenzívne pracujú na získavaní jeho podpory. Informovali o tom predstavitelia hnutia PS na tlačovej konferencii.„Zelený pilier bol a vždy bude jeden z našich najsilnejšie artikulovaných tém, pretože celkom prirodzene patrí k progresívnym silám, aby upozorňovali na sily, na ktorých je závislá naša existencia," uviedla Bihariová s tým, že stav životného prostredia a jeho ohrozenie tejto oblasti, ktorej čelíme, je natoľko vážne, že ho celkom legitímne a celkom vážne možno brať ako skutočne chlebovú tému.Europoslanec Martin Hojsík varuje, že toto desaťročie je posledné, počas ktorého môžeme zabrániť nekontrolovateľnému otepľovaniu planéty. „Klimatická kríza, pred ktorou varovali vedci, je tu. Záplavy, lesné požiare, extrémne búrky a víchrice sú čoraz častejšie a silnejšie. Veď len minuloročné európske záplavy si vyžiadali vyše 150 ľudských životov a spôsobili škody za vyše 40 miliárd eur. Riešenie klimatickej krízy je investíciou do prežitia. Aj preto je na čase, aby Národná rada SR vyhlásila stav klimatickej núdze a zaviazala vládu ku konkrétnym krokom,“ povedal Hojsík.Podľa Michala Saba by vyhlásenie klimatickej núdze zo strany parlamentu bolo jasným signálom, že si uvedomuje, o aký závažný problém ide. „Ak však vyhlásenie nemá zostať len znôškou pekných slov a sľubov, musí obsahovať konkrétne ciele a dátumy, dokedy budú realizované. Zabezpečiť, aby opatrenia boli spravodlivé k ľuďom, nielen rozdávali peniaze firmám. Parlament by mal tiež zaviazať vládu, aby odteraz dôsledne posudzovala vplyv všetkých zákonov na klímu a reformovala všetky existujúce protichodné politiky,” vysvetlil.Tomáš Valášek uviedol, že predkladaný zákon je jedným z najdôležitejších zákonov, aké kedy v Národnej rade boli. „Mal som niekoľko rozhovorov s premiérom Hegerom, kolegovia komunikovali s ministrom životného prostredia Budajom, rokovali sme so stranou SaS a plánujeme sa rozprávať s viacerými poslancami v OĽaNO či Za ľudí,” uzavrel poslanec.„Uznesenie, ktoré predložila strana Progresívne Slovensko, je dôležitou formuláciou politickej deklarácie stavu klimatickej núdze. Veríme, že si jeho znenie osvoja aj ďalšie politické strany a minimálne 60 poslancov OĽaNO, Za ľudí, Spolu či Hlas, ktorí za vyhlásenie stavu klimatickej núdze hlasovali pred rokom. Boj proti klimatickej kríze dnes potrebuje zapojenie širokej koalície všetkých strán naprieč politickým spektrom,” skonštatoval koordinátor iniciatívy Klíma ťa potrebuje Adam Ogurčák. Iniciatíva žiada vypracovanie strategického klimatického plánu pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality najneskôr do roku 2050 a návrhy reforiem, ktoré by zlepšili životné prostredie a ekonomickú a sociálnu situáciu. Druhú petíciu podpísalo doposiaľ 44-tisíc ľudí.