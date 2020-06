Zomrel Marián Čišovský, slovenský futbalista trpel nevyliečiteľnou chorobou

Je mi smutno, napísal Horváth

28.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 40 rokov zomrel bývalý slovenský futbalový reprezentant Marián Čišovský. Od roku 2014 trpel nevyliečiteľnou amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS), čiže chorobou, ktorá spôsobuje ochabnutie svalstva v celom tele. Statočne s ňou bojoval šesť rokov.Zanechal po sebe manželku a tri deti. O smrti Čišovského informoval jeho niekdajší klub Viktoria Plzeň na svojom webe aj sociálnych sieťach."Viktoriáni, dnes je ten najsmutnejší deň. S ťažkým srdcom vám musíme oznámiť, že nás navždy opustil Marián Čišovský. Úprimnú sústrasť celej viktoriánskej rodine," píše sa v správe Viktorie Plzeň. Čišovského niekdajší spoluhráč v Plzni David Limberský podľa idnes.cz napísal: "Odišiel legendárny obranca a fantastický človek."Bývalý kapitán Viktorie Pavel Horváth sa rovnako rozlúčil so spoluhráčom aj priateľom zo Slovenska. "Ďakujem Ti za všetko. Stratili sme kamaráta a bojovníka. Je mi smutno." Niekdajší Čišovského spoluhráč na klubovej aj reprezentačnej úrovni Ján Mucha na facebooku napísal: "Majko odpočívaj v pokoji vo futbalovom nebi. Bol si super spoluhráč a skvelý človek."Bývalý skvelý obranca Čišovský odohral 15 zápasov v reprezentačnom tíme Slovenska. V roku 2010 bol blízko účasti na MS v Juhoafrickej republike, ale prišiel o ňu pre zranenie. Bol aj súčasťou tímu SR do 21 rokov, ktorý na ME tejto vekovej kategórie v roku 2000 v Bratislave skončil na 4. mieste a vybojoval si účasť na olympijských hrách v Sydney.Na klubovej úrovni sa rodák z Humenného stal trikrát majstrom Slovenska. Dvakrát sa mu to podarilo v drese Interu Bratislava (2000 a 2001) a raz v Artmedii Petržalka (2008). Jeden titul pridal aj v najvyššej českej súťaži s Plzňou, a to v ročníku 2012/2013. V zahraničí pôsobil aj v rumunskom tíme Politehnica Temešvár.Čišovský bol elegantný stopér, ktorý vedel strieľať góly. V českej najvyššej súťaži v drese Plzne dosiahol 12 gólov, najčastejšie hlavou po rohových kopoch. V desoch Interu Bratislava, MŠK Žilina a Artmedie Petržalka sa gólovo presadil dovedna 30-krát.V Plzni bol stále súčasťou klubu, či tímu. Keď Viktoria slávila v rokoch 2015 a 2016 titul, nechýbal na pódiu so spoluhráčmi, v roku 2018 sa radoval s nimi, ale už v súkromí. Hoci sa naposledy na ihrisku predstavil 29. marca 2014, na súpiske mužstva jeho meno figuruje dodnes, s jemu vlastným číslom 28.Práve to číslo je aj v názve združenia Spolok 28, ktorý preňho založil Pavel Horváth. Charitatívna podstata akcie "Kopeme pre Čiša“ oslovila nielen futbalistov rangu Gonzála Higuaína či Paula Pogba, ale aj velikánov z iných športov, pridali sa Jaromír Jágr, Peter Sagan aj Dominika Cibulková.“Spolok 28 sme založili ako prostriedok našej spoločnej pomoci Mariánovi. Dúfame, že tak budeme silnejší, aby sme spolu dokázali nad chorobou zvíťaziť," napísal portál futbalsfz.sk.Bol silná osobnosť so silným citom pre všetko ľudské, k jeho obľúbeným historkám patrilo rozprávanie o spojenectve s Messim. Plzeň prehrala v Barcelone v európskom pohári 0:4 a “...v Sieni slávy Barcelony je kniha a v nej je napísané: po faule Mariána Čišovského strelil Messi svoj 200. gól za Barcelonu. ..“ zmysel pre humor ho neopúšťal.Chorobe ALS pred troma rokmi podľahol aj francúzsky tenista Jerome Golmard a o čosi skôr aj bývalý český predseda vlády Stanislav Gross.Azda najznámejším človekom spomedzi tých, ktorí prehali boj s touto zákernou chorobou, bol anglický fyzik, kozmológ a matematik Stephen Hawking.