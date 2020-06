Skvelý Volko odplatil Velebovi prehru zo stovky, v silnom protivetre dosiahol kvalitné výkony

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.6.2020 (Webnoviny.sk) - Halový majster Európy na 60 m Ján Volko pred troma týždňami na Odložilovom memoriáli v Prahe na stovke nestačil na českého rekordéra Jana Velebu, v sobotu na Veľkej cene Olomouca mu prehru odplatil. Aj vďaka výbornému záveru ho zdolal o dve stotinky sekundy, hoci výsledný čas 10,43 s znehodnotil protivietor 1,4 m/s.Bratislavský expres neskôr triumfoval aj na 200 m výkonom 20,96 s pred Čechom Zdeňkom Stromšíkom (21,13) a opäť úradoval protivietor, tentoraz až - 2,7 m/s."S časmi môžem byť spokojný, vzhľadom na silný protivietor som dosiahol celkom kvalitné výkony. Najviac ma potešilo, že som ukázal svoj vlastný beh. Bolo to uvoľnené, nenechal som sa strhnúť súpermi," skonštatoval Ján Volko na špecializovanom webe atletika.sk.Trénerka Naďa Bendová bola rovnako spokojná, videla ľahkosť aj ťah dopredu. “Jankov výkon bol vzhľadom na podmienky veľmi uspokojivý. Na stovke bežal výrazne lepšie v závere ako v prvej časti a na dvojstovke to bol už úplne iný prejav. Proti takémuto vetru sa špičkové výkony behať nedajú. Stovka bola pocta pre prezidenta olomouckeho klubu, za ktorý sme štyri roky hosťovali a boli sme jeho súčasť," uviedla Bendová.Tento týždeň ukončila so svojím zverencom prípravu, ktorá bola vzhľadom na koronavírusové obdobie značne neštandardná. "Teraz bude nasledovať osemtýždňová súťažná fáza s vrcholom na majstrovstvách Slovenska v závere augusta v Trnave," doplnila Bendová pre atletika.sk.