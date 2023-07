Zomrel Milan Kundera, česko-francúzsky autor svetoznámych románov

Najprv písal poéziu

Emigroval do Francúzska

12.7.2023 (SITA.sk) - Vo veku 94 rokov zomrel česko-francúzsky spisovateľ Milan Kundera. Úmrtie umelca oznámila Moravská zemská knihovna v Brne, ktorej pred časom venoval celý svoj archív.Autor románu(1984) zomrel v utorok 11. júla vo svojom byte v Paríži. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.Kundera sa narodil 1. apríla 1929 v Brne do váženej rodiny rektora Janáčkovej akadémie múzických umení Ludvíka Kunderu. Po gymnáziu nastúpil na Karlovu univerzitu, po dvoch semestroch však prestúpil na FAMU, kde študoval réžiu a scenáristiku a pôsobil tam aj po doštudovaní v roku 1952. Vyučoval literatúru a neskôr sa dopracoval až k docentúre.Najprv písal predovšetkým poéziu a ako prozaik debutoval v roku 1958 poviedkou. So svojím prvým románom Žert prišiel v roku 1967.Hoci bol členom komunistickej strany v roku 1968 ho Sovietsky zväz označil za člena skupiny usilujúcej sa o koniec socializmu v Československu. Po auguste 1968 jeho diela stiahli a on dostal zákaz činnosti.V roku 1975 po ponuke z Univerzity v Rennes odišiel do Francúzska, odkiaľ sa už nevrátil. V roku 1981 získal francúzske občianstvo, o to československé prišiel v roku 1979 pre vydanie. České občianstvo získal späť v roku 2019.Okrem zmienených diel vydal napríklad aj(1972),(1990) alebo zbierku poviedok(1970).