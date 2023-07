Tohtoročným nomináciám cien Emmy dominujú tri elitné seriály

Pestrý zoznam kandidátov

Seriálové nominácie

12.7.2023 (SITA.sk) - Zoznamu nominácií na televízne ceny Emmy , ktorý zverejnili v stredu, dominuje televízia HBO, ktorej elitné trio seriálov Boj o moc (2018 - 2023), Biely lotos (2021) a The Last of Us (2023) si dokopy na konto pripísalo neuveriteľných 74 nominácií.Dominantnou témou, ktorá zatemňuje scénu, je však podľa agentúry AP štrajk scenáristov a hroziaca možnosť, že sa k nim už čoskoro pridajú aj herci. Zoznamu kandidátov vládne Boj o moc a jeho hlboko dysfunkčná dynastia Royovcov, ktorá si vo svojej štvrtej a poslednej sezóne pripísala na konto, vrátane kategórie najlepšia dráma, v ktorej triumfovala dvakrát za posledné tri roky.Nominácie za herecké výkony v hlavných úlohách si vyslúžili Brian Cox, Jeremy Strong a Kieran Culkin a tiež herečka Sarah Snook. Adaptácia úspešnej videohry The Last of Us s Bellou Ramsey a Pedrom Pascalom v hlavných úlohách má v hrea prekliati dovolenkári v sicílskom letovisku z druhej sezóny Bieleho lotosu si vyslúžiliMedzi seriálmi nominovanými na hlavnú cenu v dramatickej kategórii spomenutú trojicu dopĺňajú Andor (2022), Volajte Saulovi (2015 - 2022), Koruna (2016 - 2023), Rod draka (2022) a Yellowjackets (2021).Komediálnemu žánru vládne Ted Lasso (2020 - 2023) sa medzi seriálmi nominovanými v tomto žánri ho dopĺňajú Základná škola Willarda Abbotta (2021), Barry (2018 - 2023), Medveď (2022), Jury Duty (2023), Úžasná pani Maiselová (2017 - 2023), Iba vraždy v budove (2021) a Wednesday (2022).Možnosť, že priemysel oslabia dva štrajky, by však mohla utlmiť akúkoľvek radosť nominovaných a tiež galavečer naplánovaný na