Zomrel miliardár Charlie Munger, pravá ruka podnikateľa Warrena Buffetta

Rodák z Omahy študoval matematiku na Michiganskej univerzite, ale napokon odišiel počas druhej svetovej vojny slúžiť do armády ako meteorológ v letectve. Následne vyštudoval právo na Harvardovej univerzite. Keď sa v roku 1959 na večierku v Omahe stretol s Buffettom, bol právnikom v južnej Kalifornii. Právo však napokon vymenil za investície. Počas jeho dlhoročnej kariéry bol Munger predsedom Wesco Financial, Daily Journal Corp. či Costco Wholesale Corp.





29.11.2023 (SITA.sk) - Vo veku 99 rokov zomrel americký miliardár Charlie Munger, ktorý pomohol známemu investorovi Warrenovi Buffettovi vybudovať investičný konglomerát Berkshire Hathaway. Spoločnosť vo vyhlásení informovala, že jeho rodina oznámila, že zomrel v utorok ráno v nemocnici v Kalifornii. Prvého januára by oslávil 100 rokov.„Berkshire Hathaway by nebolo možné vybudovať do súčasného stavu bez Charlieho inšpirácie, múdrosti a účasti,“ vyjadril sa Buffett vo vyhlásení.Munger bol Buffettova pravá ruka, pričom mu radil v otázkach investícií a obchodných rozhodnutí. Viac ako päť desaťročí pomáhal viesť Berkshire Hathaway, ktorého predstavenstva bol od roku 1978 podpredsedom. Svoj podiel na mimoriadnom úspechu spoločnosti však často zľahčoval.