Elektrobicykle a zima? Krásne to k sebe pasuje, stačí sa o ne starať!

29.11.2023 (SITA.sk) -Príprava elektrobicykla na zimnú sezónu sa podobá údržbe bežného bicykla. Pred zimou skontrolujte všetky pohyblivé časti vrátane prevodov, reťaze a brzdových doštičiek. Pokiaľ väčšinu roku jazdíte bez blatníkov, na obdobie od decembra do januára si ich určite nainštalujte. Jazda v premočenom oblečení je nepríjemná aj v lete, ale akonáhle teplota klesne k nule, mokro odspodu dokáže premeniť i obyčajnú rannú jazdu v utrpenie, ktoré vás zbaví pozitívnej motivácie na ďalšie dni.Na elektromotor nasaďte neoprénový kryt, ktorý ho ochráni pred agresívnou zmesou soli, blata a snehu. A ešte jedna rada: keď sa vydáte na jazdu na snehu, nezaraďujte režim turbo, ktorý má veľký točivý moment a mohol by viesť k nekontrolovateľnému pretáčaniu kolies na klzkom povrchu.Batéria je citlivá na teploty a v chladnom počasí má tendenciu strácať svoju kapacitu až o pätinu. Nižšia kapacita má vplyv na dojazd, a tak skracuje vaše cesty. Odborníci preto odporúčajú uchovávať batériu na suchom a teplom mieste. Pokiaľ nemôžete mať elektrobicykel vo vykúrenej garáži alebo v pivnici, radšej batériu vyberte a uložte ju cez noc doma. Batéria by sa rovnako mala dobíjať iba pri izbovej teplote, na rám ju opäť môžete nacvaknúť až tesne pred jazdou. To isté platí, keď prídete do cieľa, napríklad do zamestnania alebo do školy, kde podľa ambasádora Bosch eBike Systems Richarda Gasperottiho radšej batériu odpojte a po dobu pobytu ju uchovajte u seba v taške.Pokiaľ plánujete na dlhšiu dobu prestať jazdiť na bicykli, mali by byť batéria a display uložené pri teplotách medzi 10° a 20° C v zbytkovej kapacite medzi 30 a 60 percentami. Na rozdiel od mnohých iných batérií nevyžadujú Bosch PowerPack dobíjanie pred prvou jazdou ani po dlhšej dobe nečinnosti.Pokiaľ ide o oblečenie, elektrocyklisti sa potia menej než bežní cyklisti, pretože im motor poskytuje podporu. Vďaka menšiemu poteniu je pravdepodobnejšie, že zostanete vo vyššom tepelnom komforte. Vlnené tričko, základná vrstva, nepremokavá bunda a nohavice vám spríjemnia jazdu. Vhodné je chrániť prednú časť tela, najmä hrudník. Nikdy nezabúdajte na helmu, pretože riziko pádu je na snehu alebo ľade omnoho vyššie.Aj keď pocit smädu nie je tak naliehavý ako v lete, budete sa dosť potiť a stratíte veľa vody. "Abyste zostali hydratovaný, môžete použiť izolované fľaše, ktoré sa zmestia do košíka na bicykel, ale ja by som osobne naplnil klasickú termosku teplým čajom a niesol si ju v ruksaku. V lete je skvelý camelbak, ale po chvíľke jazdy v teplotách pod nulou môže hadička zamrznúť a v tú chvíľu je celý systém úplne zbytočný.""Ak ste sa rozhodli vyskúšať jazdu bicyklom na snehu, odporúčal by som nahradiť bežné pedále platformami, na ktoré sa pohodlne vojdú i mohutnejšie zimné topánky," hovorí Richard Gasperotti. Po skúsenostiach terénnych jazdcov pomôže k lepšej trakcii mierne zníženie tlaku v pneumatikách. Zvýšenú pozornosť venujte mazaniu reťaze, ktorá je vystavená pôsobnosti vlhkosti zo snehu a agresívnej soli z posypu ciest. Pozornosť venujte taktiež brzdám. Kotúče sa pokryjú snehom, ktorý sa po krátkej dobe nebrzdenia roztopí a zmení sa na ľad, čo má za následok zníženú účinnosť už v prvých okamžikoch vašeho brzdného úsilia. Tenkú vrstvu ľadu preto počas jazdy čas od času odstráňte ľahkým pribrzďovaním. Vzhľadom ku krátkym slnečným dňom je nutné myslieť na to, abyste mali pred každou jazdou dobité predné a zadné osvetlenie.Ďaľšie informácie nájdete na Bosch eBike Systems Informačný servis