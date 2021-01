Zomrel moderátor a publicista Michal Tvarožek, mal 78 rokov

Vo veku 78 rokov zomrel vo štvrtok ráno po krátkej a ťažkej chorobe moderátor, publicista a redaktor Michal Tvarožek. TASR informáciu potvrdila jeho manželka Katarína Tvarožková.





Profil moderátora a publicistu Michala Tvarožka

Tvarožek sa narodil 19. decembra 1942 v Bratislave. Po vpáde vojsk v auguste 1968 robil v uliciach Bratislavy rozhovory, ankety, situačné správy a dostával ich do vysielania. Po novembri 1989 spoluzakladal spravodajskú reláciu Rádiožurnál. Robil živé prenosy z významných udalostí, ako boli inaugurácie prezidentov či napríklad návšteva pápeža Jána Pavla II.Získal viacero ocenení, napríklad ocenenie Literárneho fondu "za významný prínos slovenskej žurnalistike a za dlhoročnú novinársku tvorbu na vysokej profesionálnej úrovni".



Michal Tvarožek sa narodil 19. decembra 1942 v Bratislave. Absolvoval Právnickú fakultu UK, ale ako sám hovoril, veľa právu neublížil, lebo po deviatich mesiacoch práce na právnom oddelení vtedajšieho GR Priemstav sa prihlásil na konkurz do Slovenského rozhlasu. Uspel a od 1. mája 1968 sa stal jeho zamestnancom. Rozhlasovému mikrofónu zostal verný takmer 50 rokov, do apríla 2016, keď musel prácu s mikrofónom pre vážne zdravotné problémy zanechať.



Prvý raz zaznel jeho charakteristický hlas z éteru v dramatických augustových dňoch roku 1968. V uliciach Bratislavy nahrával rozhovory a ankety, pripravoval situačné správy. V budove rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave sa udomácnil na takmer dve desiatky rokov v ekonomickej redakcii a v redakcii vedy a techniky. Až prišiel November 1989 a s ním – ako ich charakterizoval - "hviezdne okamihy histórie". To už stál Michal Tvarožek v rozhlasovej "obrátenej pyramíde" pri zrode novej spravodajskej relácie Rádiožurnál.



Od začiatku sa stal jej moderátorom, bol parlamentným spravodajcom, reportérom, robil živé prenosy z významných udalostí, ako boli inaugurácie prezidentov či napríklad návšteva pápeža Jána Pavla II., vznik SR a jej prijatie do OSN, vstup do EÚ, ale aj mnoho ďalších. Popri tom autorsky pripravoval a moderoval občas aj Dobré ráno, Kontakty a najmä obľúbenú Nočnú pyramídu.



Jeho hlas poznajú rozhlasoví poslucháči tiež z vlastnej talkshow Vec verejná, ktorá sa vysielala od roku 2004. Týždeň čo týždeň sa v nej takmer 15 rokov rozprával s významnými osobnosťami politického, kultúrneho či vedeckého života. "Boli to neopakovateľné a nezabudnuteľné stretnutia so zaujímavými ľuďmi," povedal v jednom z rozhovorov Michal Tvarožek. Za túto reláciu dostal významné ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii publicistika za rok 2013.



Za svoju rozhlasovú prácu získal Michal Tvarožek mnoho ocenení. Napríklad v poslucháčskych anketách o najlepšieho rozhlasového moderátora trikrát Krištáľový mikrofón v kategórii spravodajstva a v roku 2018 si prevzal Cenu Romana Kaliského za významný prínos slovenskej žurnalistike, ktorou Literárny fond ocenil zároveň jeho dlhoročnú novinársku tvorbu na vysokej profesionálnej úrovni.



"Pre mňa by bolo neuveriteľné odísť z toho média. Treba preskákať všetky nepríjemné veci, zabudnúť na to, možno si aj vnútorne povedať - odídem, ale je to pupočná šnúra, ktorá nepustí. Bolo to krásne obdobie, keď to rádio naozaj niečo znamenalo, malo nádherný zvuk a veľmi veľa odoziev a držania palcov, boli to krásne časy," povedal pre TASR Michal Tvarožek, ktorý zostal celý svoj tvorivý život verný jednému jedinému médiu - Slovenskému rozhlasu.