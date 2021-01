Trumpov facebookový účet bude až do inaugurácie zablokovaný, rovnako to čaká aj jeho Instagram a Twitter

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.1.2021 - Sociálna sieť Facebook zablokuje účet dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa až do inaugurácie jeho nástupcu Joea Bidena.Zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg vo štvrtok v príspevku uviedol, že riziko, ktoré predstavuje povolenie Trumpovi používať platformy, je príliš veľké. Preto bude Trumpovo konto zablokované "prinajmenšom po ďalšie dva týždne", pričom tak možno zostane na neurčito.K podobnému kroku pristúpi aj služba Instagram, ktorú vlastní Facebook. Sociálna a mikroblogovacia sieť Twitter, ktorá tiež dočasne zablokovala Trumpove konto, situáciu prehodnocuje a tiež podnikne ďalšie kroky.Sociálne siete Facebook, Twitter a Instagram zablokovali Trumpove účty po tom, ako svojimi tvrdeniami podnietil dav ľudí, ktorí neskôr násilne vtrhli do Kapitolu vo Washingtone, D. C., a opakovane zverejňoval nepravdivé vyhlásenia o integrite prezidentských volieb.Biely dom sa k situácii zatiaľ nevyjadril.