Zomrel najstarší americký veterán z druhej svetovej vojny, Lawrence Brooks sa dožil 112 rokov

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 112 rokov zomrel v stredu najstarší americký veterán z druhej svetovej vojny Lawrence Brooks. Jeho smrť oznámilo národné múzeum druhej svetovej vojny a potvrdila ho i jeho dcéra.Brooks sa narodil 12. septembra 1909 v Norwoode v Louisiane. Od roku 1929 žil v New Orleans. V roku 1940 ho povolali do armády.Slúžil napríklad v ženijnom prápore na Novej Guinei a na Filipínach, kde pomáhal budovať infraštruktúru ako mosty, cesty či pristávacie dráhy pre lietadlá. Jeho úlohou bolo taktiež variť, šoférovať a starať sa o oblečenie.Mnohí sa ho často pýtali na recept na dlhovekosť. Vravieval, že „slúžiť Bohu a byť milý k ľuďom“. Počas slnečných dní bol Brooks známy tým, že sedel na prednej verande domu.Bol veľkým fanúšikom profesionálneho klubu amerického futbalu New Orleans Saints, ktorých zápasy si nikdy nenechal ujsť. Kým neprišla pandémia koronavírusu, nechýbal na žiadnej nedeľnej bohoslužbe.Brooks má päť detí, päť nevlastných detí a desiatky vnúčat a pravnúčat. O manželku Leonu prišiel krátko po hurikáne Katrina v roku 2005.