Pravoslávni veriaci oslávia Vianoce a narodenie Isusa Christa, obrady budú s obmedzeniami

Všetko prechádza skúškou

Slúžiť sa budú Cárske časy

Štedrá večera má deväť chodov

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Pravoslávni veriaci, riadiaci sa podľa juliánskeho kalendára, zasadnú vo štvrtok 6. januára k štedrovečernému stolu, aby oslávili narodenie Isusa Christa.V tento deň sa uskutoční aj prvá bohoslužba v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove, ktoré je centrom duchovného života pravoslávnych veriacich.Sviatočné obrady sa budú konať denne až do nedele, a to v rámci platných vyhlášok s obmedzenou účasťou a v režime OP.Ako vo svojom posolstve Posvätnej synody pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pri príležitosti sviatkov uviedli prešovský metropolita arcibiskup Rastislav spolu so štyrmi eparchiálnymi arcibiskupmi, aktuálne sviatky Christovho narodenia nástojčivejšie ako po iné roky nabádajú k tomu, aby oslavu jeho príchodu na tento svet ľudia prežili ako hlasné volanie prehodnotiť smer svojej životnej cesty.„Pandémia, ktorú prežívame, sa nedotkla len zdravotníctva, politiky či ekonomiky. Ona sa dotkla a citeľne poznačila predovšetkým medziľudské vzťahy. Vyzerá to tak, že všetko na svete prechádza skúškou odolnosti a nikto z nás nie je výnimkou. Avšak skúsenosť mnohých kresťanských pokolení dokazuje, že obstáť možno v akejkoľvek skúške – s vynaložením vlastného úsilia a dôverou v Božiu pomoc. Práve toto sa nám snaží pripomenúť nastávajúci sviatok,“ pripomenuli arcibiskupi.Upozornili aj na to, že každodenne sme doslova zavaľovaní množstvom rôznorodých, častokrát protichodných informácií.„Preto aspoň na chvíľu prestaňme počúvať tých, čo sa usilujú vyvolávať paniku a podnecovať rozdelenie. Aspoň na chvíľu si prestaňme všímať tých, čo sa našu neistotu usilujú využiť pre svoj prospech. Aspoň na chvíľu v tichu vianočných sviatkov prestaňme venovať pozornosť hluku tohto sveta a začujme vo svojom srdci volanie anjela, dobrú zvesť o spáse – hlas samotného Boha,“ dodali.Predvečer narodenia Isusa Christa, vo štvrtok 6. januára, sa v v katedrálnom chráme v Prešove, v ktorom sa slávnostným spôsobom oslavujú významné udalosti v živote Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, budú od 6. hodiny slúžiť tzv. Cárske časy.Od 7:30 bude nasledovať Liturgia sv. Vasiľa Veľkého s večerňou. Tento deň je ale najmä v očakávaní večernej bohoslužby Veľkého povečeria s litijou a utreňou, spojenej so spievaním kolied, ktoré začne od 18:45. Predtým zasadnú pravoslávni veriaci za štedrovečerný stôl.V piatok 7. januára si potom pravoslávni veriaci pripomenú narodenie Isusa Christa, v sobotu 8. januára sú bohoslužby venované Zboru Presvätej Bohorodičky a sviatočné dni sa zavŕšia vo štvrtok 9. januára spomienkou na apoštola, prvomučeníka a arcidiakona Štefana.Počas týchto troch dní sa ráno uskutočnia dve liturgie sv. Jána Zlatoústeho. Začnú sa vždy o 7:00 a 9:30. Podvečer sa uskutoční večerná bohoslužba (večerňa). V piatok a sobotu sa začne o 17:00, v nedeľu o 15:00.Oslavy Vianoc podľa juliánskeho kalendára sa týkajú približne 170 zo zhruba 200 pravoslávnych cirkevných obcí na Slovensku, ktoré sa riadia kalendárom posunutým oproti gregoriánskemu kalendáru o 13 dní.Väčšina pravoslávnych obcí je na východe Slovenska. Vianočným sviatkom v pravoslávnej cirkvi predchádza, na rozdiel od adventného obdobia katolíkov, prísny 40-dňový pôst.Ide o duchovnú prípravu na sviatky. Vyvrcholením pôstneho obdobia je štedrovečerná večera, ktorá podľa rusínskej tradície pozostáva z deviatich chodov.