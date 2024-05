Zomrel nemecký legendárny obranca Karl-Heinz Schnellinger, skóroval v „zápase storočia“

Seniorská kariéra

Blízko k titulu svetového šampióna

21.5.2024 (SITA.sk) - Nemecký futbal prišiel o jednu zo svojich legiend. Vo veku 85 rokov totiž odišiel na večnosť Karl-Heinz Schnellinger, ktorý hral za výber Západného Nemecka na štyroch majstrovstvách sveta vrátane finále svetového šampionátu v Anglicku 1966. Nemecký futbalový zväz (DFB) potvrdil úmrtie niekdajšieho elitného obrancu, detaily nie sú známe. Karl-Heinz Schnellinger na medzinárodnej scéne absolvoval dovedna 47 duelov.Seniorskú kariéru na klubovej úrovni začínal v Kolíne nad Rýnom, neskôr hral v Taliansku za Mantovu, AS Rím AC Miláno , s hráčskou kariérou sa lúčil vo vlasti v tíme Tennis Borussia Berlin.S Kolínčanmi sa stal majstrom Nemecka, v Taliansku bol štyrikrát víťazom národného pohára, v kádri AC ovládol Serie A a v sezóne 1968/1969 aj Európsky pohár, teda predchodcu Ligy majstrov . S Milánčanmi dvakrát triumfoval aj v európskom Pohári víťazov pohárov a raz v Interkontinentálnom pohári.Schnellinger bol s reprezentáciou Západného Nemecka blízko k titulu svetového šampióna, no vo finále MS 1966 jeho tím podľahol domácim Angličanom 2:4.O štyri roky neskôr strelil na MS svoj jediný reprezentačný gól, no v semifinále svetového šampionátu Západní Nemci podľahli Talianom 3:4 po predĺžení. Tento zápas dostal prívlastok "Zápas storočia".