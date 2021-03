Zomrel novinár a banskobystrický poslanec Ľubomír Motyčka

V banskobystrickej nemocnici v piatok popoludní zomrel 71-ročný novinár a poslanec Ľubomír Motyčka, legendárny hlas banskobystrického rozhlasového štúdia, v súčasnosti mestský a krajský poslanec zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Informovala o tom na sociálnej sieti jeho niekdajšia dlhoročná kolegyňa a bývalá ministerka kultúry Ľubica Laššáková, ako aj Rádio Regina Stred.





Profil rozhlasového redaktora a moderátora Ľubomíra Motyčku

"Ľubomír Motyčka sa celoslovensky preslávil najmä ako moderátor relácie Dobré ráno. Práve jemu patrili banskobystrické štvrtkové rána. 'Na Motyčku' kedysi vstávalo celé Slovensko a čakalo na jeho legendárne dúšky na rozlúčku - trefné bonmoty, poznámky a originálny novinársky štýl. Za svoju redaktorskú činnosť získal viacero novinárskych ocenení. Po odchode z rozhlasu založil časopis Cestovateľ, na čele ktorého stál až do roku 2014. V roku 2007 získal celoslovenské ocenenie Osobnosť cestovného ruchu. Česť jeho pamiatke!," uvádza v statuse Rádio Regina Stred.Motyčka sa narodil v roku 1950 v obci Veľký Ďur, žil v Banskej Bystrici a 27 rokov pracoval v banskobystrickom rozhlasovom štúdiu. V roku 1989 moderoval generálny štrajk na Námestí SNP v Banskej Bystrici. V súčasnosti v oboch zastupiteľstvách, mestskom aj krajskom, pôsobil ako poslanec."Skvelý rozhlasový kolega, poslanec mesta a poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja, výborný kamarát, múdry človek, rozhľadený redaktor. Vždy stál na strane tých, ktorí sa sami nevedeli brániť," uviedla Laššáková, ktorá najbližšej rodine vyjadruje úprimnú sústrasť.So zármutkom prijal smutnú správu o úmrtí banskobystrického mestského poslanca aj primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko. "Múdry, rozhľadený človek a dobrý priateľ, ochotný kedykoľvek pomôcť, nám bude v poslaneckej lavici veľmi chýbať. Pozostalej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť," reagoval Nosko. Sústrasť vyjadril aj Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja.Ľubomír Motyčka sa narodil v roku 1950 v obci Veľký Ďur, ležiacej v okrese Levice. Od siedmich rokov žil v Banskej Bystrici.Do Slovenského rozhlasu nastúpil 15. septembra 1968 a v banskobystrickom rozhlasovom štúdiu pracoval 27 rokov. Na Slovensku sa preslávil najmä ako moderátor relácie Dobré ráno, ktoré vysielal od roku 1980 do roku 1992. Práve Ľubomírovi Motyčkovi patrili banskobystrické štvrtkové rána.Poslucháčom sa prihováral nebojácnym, osobitným štýlom. Venoval sa aktuálnym spoločenským témam. Bol známy tým, že hrdinami jeho reportáží boli predovšetkým tzv. obyčajní ľudia, témy do vysielania čerpal predovšetkým z rozhovorov na ulici, v autobuse, obchode a podobne. Ani v čase tvrdej normalizácie si nedával pred ústa servítku, v živom vysielaní pranieroval neduhy socialistickej spoločnosti, za čo si neraz vyslúžil pohovory a výsluchy na Krajskom výbore KSS."Robil som to s láskou a s vášňou, možno i preto, že som to urobil na svoj obraz. Slovenský rozhlas je mojou alma mater. To je miesto, kde sa rád vraciam," povedal v televíznom medailóne (Ne)celebrity, ktorý RTVS odvysielala v roku 2017.Za svoju redaktorskú činnosť získal Ľubomír Motyčka viacero novinárskych ocenení, v roku 1988 sa stal držiteľom prestížnej rozhlasovej súťaže Zlatý mikrofón.Postupne sa čoraz viac začal nielen v rozhlasovom vysielaní venovať problematike cestovného ruchu. Po odchode zo Slovenského rozhlasu v roku 1995 založil časopis Cestovateľ, na čele ktorého stál až do roku 2014. "Cestovanie a cestovný ruch, to je moja milovaná téma," vravieval. V roku 2007 získal celoslovenské ocenenie Osobnosť cestovného ruchu.Nič dlžný svojmu menu neostal ani v poslednom období svojho života. Naďalej aktívne vystupoval a publikoval svoje názory aj na sociálnych sieťach. Chirurgicky presne a bez príkras pomenúval to, čo ho trápilo, mrzelo, ale vedel tiež pochváliť, inšpirovať skúsenosťami z bohatých ciest po Slovensku i v zahraničí.Aj po odchode z rozhlasu naďalej spolupracoval s banskobystrickým štúdiom. Najčastejšie vystupoval ako glosátor diania v slovenskom cestovnom ruchu v relácii Rádiovíkend, ktorá sa dodnes vysiela z banskobystrického štúdia každú sobotu predpoludním na vlnách Rádia Slovensko.Ľubomír Motyčka pôsobil aj v komunálnej politike. Bol dlhoročným mestským poslancom v Banskej Bystrici a tiež poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja.Na Ľubomíra Motyčku si budú môcť rozhlasoví poslucháči zaspomínať v rannom vysielaní Rádia Regina Stred v sobotu (20.3.2021) po 7.45 hod., ale tiež v magazíne Rádiovíkend v Rádiu Slovensko po 9.05 hod.Televízna Dvojka zaradí do svojho vysielania v pondelok 22.3.2021 o 18.20 hod. reprízu relácie (Ne)celebrity, ktorej bol protagonistom.