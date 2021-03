Predpoveď počasia: Jar sa začína. Kedy to zima vzdá?

Hoci sa v sobotu začína astronomická jar a tá meteorologická sa datuje od 1. marca, počasie oveľa viac pripomína zimu. Dokedy tento trend potrvá?





„Keďže je marec jarný mesiac, mnohí očakávajú, že sa bude systematicky a postupne otepľovať, čo sa však nedeje. Naopak, práve teraz v období jarnej rovnodennosti v mnohých oblastiach na severozápade a severe Slovenska napadal sneh a vytvorila sa tam snehová pokrývka,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).„V priestore Britských ostrovov sa nachádza mohutná tlaková výš a v juhovýchodnej resp. východnej Európe je zasa tlaková níž. V priestore medzi nimi k nám prúdi vzduch priamo od severu. Táto poloha riadiacich tlakových útvarov spôsobuje, že každý deň fúka silný a studený vietor. V noci sa potom ochladí tak, že teplota vzduchu klesá výrazne pod nulu, zatiaľ čo otepľovanie cez deň je veľmi rozpačité. V posledných dňoch na väčšine územia Slovenska nedosiahla maximálna denná teplota vzduchu ani 10 stupňov Celzia, a to už nás núti trochu zbystriť pozornosť, hoci návraty zimy na začiatku astronomickej jari nie sú až také výnimočné,“ vysvetlil Faško.V ďalších dňoch sa tlaková výš presunie na východ. Studené severné prúdenie by malo ustať, neskôr sa dokonca môže zmeniť na juhovýchodné až južné, čo prinesie postupné otepľovanie. Vplyv tlakovej výše a málo oblačné počasie však vytvárajú predpoklady, že nočné mrazy budú pretrvávať aj počas väčšiny nasledujúceho týždňa.„Na konci budúceho týždňa by už malo byť teplejšie, tak ako si dnes isto mnohí želajú – predovšetkým cez deň. Dôležité však bude aj to, ako bude v noci a ráno. Jar sa ešte len začína, v zemi nie je naakumulované žiadne teplo, takže keď slnko okolo 18. hodiny zapadne, večer sa pri malej oblačnosti rýchlo ochladí. To má potom vplyv na výslednú priemernú dennú teplotu vzduchu. A aj priemernú mesačnú teplotu to asi potiahne skôr k nižším hodnotám,“ hovorí klimatológ.Podľa jeho slov je tak možné, že marec bude mať napokon na niektorých miestach Slovenska zápornú teplotnú odchýlku od dlhodobého priemeru. Kým február bol na väčšine územia teplotne normálny s menej výraznými kladnými odchýlkami, v marci to môže byť naopak. Podobne ako vlani v jarnom období aj teraz tiež zrejme zažijeme veľké rozdiely medzi dennou a nočnou teplotou vzduchu. Tento jav ešte viac zvýrazňuje suché počasie.„Nedostatok zrážok pretrváva od 11. februára a najciteľnejší je na juhu Podunajskej nížiny,“ hovorí klimatológ Pavel Faško. „Pri súčasnom chladnom počasí je šťastím v nešťastí, že sa zatiaľ nestihla veľmi rozvinúť vegetácia. Znižuje sa tak riziko jej poškodenia aj pre prípad, že sa mrazy vyskytnú aj v apríli alebo v máji.“

SOBOTA 20.3.2021

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: -1/-6 °C

Maximálna teplota: 2/7 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



NEDEĽA 21.3.2021

Slnečno.

Minimálna teplota: -1/-6 °C

Maximálna teplota: 3/8 °C

Vietor: SZ, 10-25 km/h



PONDELOK 22.3.2021

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 0/-5 °C

Maximálna teplota: 3/8 °C

Vietor: S, 15-30 km/h



UTOROK 23.3.2021

Slnečno.

Minimálna teplota: -1/-6 °C

Maximálna teplota: 3/8 °C

Vietor: S, 15-30 km/h



STREDA 24.3.2021

Slnečno.

Minimálna teplota: 0/-5 °C

Maximálna teplota: 4/9 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



ŠTVRTOK 25.3.2021

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 2/-3 °C

Maximálna teplota: 7/12 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



PIATOK 26.3.2021

Postupne zamračené.

Minimálna teplota: 3/-2 °C

Maximálna teplota: 8/13 °C

Vietor: J, 10-25 km/h

Zdroj: meteo.sk