Zomrel ruský agent Kovtun, Británia ho obviňovala zo zabitia Litvinenka a zrejme to schválil Putin

5.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský agent Dmitrij Kovtun, ktorého Veľká Británia obviňovala z otrávenia bývalého ruského špióna Alexandra Litvinenka v Londýne v roku 2006, zomrel vo veku 57 rokov. Jeho úmrtie oznámil ruský poslanec Andrej Lugovoj, ktorý bol v Spojenom kráľovstve tiež obvinený zo zabitia Litvinenka. Kovtun podľa neho zomrel v sobotu na COVID-19. Ruské média informovali, že zomrel v nemocnici v Moskve.Britské vyšetrovanie dospelo k záveru, že Litvinenka zabili Kovtun a Lugovoj a túto akciu pravdepodobne schválil ruský prezident Vladimir Putin . So závermi britského vyšetrovania sa stotožnil aj Európsky súd pre ľudské práva . Kremeľ rozhodne poprel, že bol spojený so smrťou Litvinenka.Litvinenko bol agentom KGB a po páde Sovietskeho zväzu aj nástupníckej FSB. Postupne sa z neho stal tvrdý kritik Kremľa a prezidenta Vladimira Putina. Neskôr ušiel do Londýna, kde v roku 2006 zomrel na otravu rádioaktívnym polóniom.