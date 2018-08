Zomrel slávny nemecký moderátor hudobných programov Dieter Thomas Heck

Dieter Thomas Heck, archívna snímka. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Berlín 25. augusta (TASR) - Dlhoročný moderátor hitparády druhého programu verejnoprávnej nemeckej televízie ZDF a príležitostný herec Dieter Thomas Heck zomrel vo štvrtok 23. augusta vo veku 80 rokov. V Berlíne o tom v piatok večer v mene pozostalých a bez akýchkoľvek ďalších podrobností informoval advokát Christian Schertz.Rodák z Flensburgu, vlastným menom Carl-Dieter Heckscher, patril medzi posledných žijúcich pamätníkov začiatkov televízie v spolkovej republike. Preslávilo ho predovšetkým moderovanie relácie ZDF-Hitparade, ktorou sprevádzal fanúšikov populárnej hudby pravidelne po 15 rokov (1969-1984). V tomto ostro sledovanom programe opakovane uviedol aj Karla Gotta, ktorý bol nezriedka hosťom relácie.Medzi reláciami, ktoré moderoval muž, ktorého kedysi objavili v súťaži talentov ako speváka, boli však aj veľké sobotňajšie šouprogramy ako Melodien für Millionen alebo Musik liegt in der Luft.Heck v čase osláv svojich sedemdesiatin netajil, že je šťastný, že sa mu podarilo naplniť životné poslanie, ktorým bolo zabávať ľudí. Umožnilo mu to viac ako polstoročné pôsobenie na rôznych rozhlasových a televíznych okruhoch. Práve pred desiatimi rokmi oznámil koniec profesijnej dráhy a stiahol sa do ústrania. Ešte predtým však nezabudol zdôrazniť, že je nesmierne vďačný za príležitosti, ktoré mu ponúkla najmä televízna obrazovka, ale v začiatkoch napríklad vtedy tak ostro sledované Radio Luxemburg.Vášnivý "psičkár", ktorý sa dlhoročne angažoval v rámci nemeckej organizácie na pomoc hladujúcim vo svete, žil s druhou manželkou Ragnhild v ostatných rokoch striedavo v Berlíne a v španielskom prístavnom meste Águilas.Zosnulý si vlani vo februári prevzal prestížne ocenenie Zlatá kamera za celoživotné dielo. Bolo to jedno z jeho posledných vystúpení na verejnosti.