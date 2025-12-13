Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

13. decembra 2025

Zomrel slovenský basketbalista Marian Kotleba, tvoril obávanú dvojicu s Kropilákom


Vo veku 73 rokov zomrel po krátkej chorobe významný slovenský basketbalista Marian Kotleba, rodák z Bratislavy, ktorý vyrástol do výšky 208 cm. Referuje o tom



basketbal 676x450 13.12.2025 (SITA.sk) - Vo veku 73 rokov zomrel po krátkej chorobe významný slovenský basketbalista Marian Kotleba, rodák z Bratislavy, ktorý vyrástol do výšky 208 cm. Referuje o tom web denníka Šport.


Kotleba bol súčasťou historického tímu Interu Bratislava, ktorý v roku 1979 prelomil dlhoročnú hegemóniu klubov z Moravy a získal prvý titul majstra Československa. V rozhodujúcom zápase na Pasienkoch, ktorý sledovalo 4500 divákov, Inter zdolal Zbrojovku Brno 95:86. Kotleba sa na víťazstve podieľal 15 bodmi. Spolu s legendárnym Stanislavom Kropilákom tvorili obávanú podkošovú dvojicu.

Okrem titulu z roku 1979 získal s Interom aj majstrovský titul v roku 1980 a v roku 1981 bol vicemajstrom. Bol tiež dvakrát bronzovým medailistom v najvyššej československej súťaži - s Interom 1977 a Duklou Olomouc 1974. Na konci kariéry hral za BC Prievidza. V rokoch 1973 až 1978 nastúpil v 75 zápasoch za reprezentáciu Československa a zúčastnil sa na majstrovstvách sveta v roku 1978 na Filipínach.

Marian Kotleba bol mladším bratom Ľubomíra Kotlebu, dlhoročného športového riaditeľa FIBA a úspešného medzinárodného rozhodcu. Posledná rozlúčka s Marianom Kotlebom sa uskutoční vo štvrtok 18. decembra 2025 o 12.30 hod. v bratislavskom krematóriu.


Zdroj: SITA.sk - Zomrel slovenský basketbalista Marian Kotleba, tvoril obávanú dvojicu s Kropilákom © SITA Všetky práva vyhradené.

Lindsey Vonnová vyhrala zjazd v St. Moritzi a je najstaršia víťazka v histórii Svetového pohára

