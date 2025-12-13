|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 13.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lucia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. decembra 2025
Zomrel slovenský basketbalista Marian Kotleba, tvoril obávanú dvojicu s Kropilákom
Tagy: Úmrtie
Vo veku 73 rokov zomrel po krátkej chorobe významný slovenský basketbalista Marian Kotleba, rodák z Bratislavy, ktorý vyrástol do výšky 208 cm. Referuje o tom
Zdieľať
13.12.2025 (SITA.sk) - Vo veku 73 rokov zomrel po krátkej chorobe významný slovenský basketbalista Marian Kotleba, rodák z Bratislavy, ktorý vyrástol do výšky 208 cm. Referuje o tom web denníka Šport.
Kotleba bol súčasťou historického tímu Interu Bratislava, ktorý v roku 1979 prelomil dlhoročnú hegemóniu klubov z Moravy a získal prvý titul majstra Československa. V rozhodujúcom zápase na Pasienkoch, ktorý sledovalo 4500 divákov, Inter zdolal Zbrojovku Brno 95:86. Kotleba sa na víťazstve podieľal 15 bodmi. Spolu s legendárnym Stanislavom Kropilákom tvorili obávanú podkošovú dvojicu.
Okrem titulu z roku 1979 získal s Interom aj majstrovský titul v roku 1980 a v roku 1981 bol vicemajstrom. Bol tiež dvakrát bronzovým medailistom v najvyššej československej súťaži - s Interom 1977 a Duklou Olomouc 1974. Na konci kariéry hral za BC Prievidza. V rokoch 1973 až 1978 nastúpil v 75 zápasoch za reprezentáciu Československa a zúčastnil sa na majstrovstvách sveta v roku 1978 na Filipínach.
Marian Kotleba bol mladším bratom Ľubomíra Kotlebu, dlhoročného športového riaditeľa FIBA a úspešného medzinárodného rozhodcu. Posledná rozlúčka s Marianom Kotlebom sa uskutoční vo štvrtok 18. decembra 2025 o 12.30 hod. v bratislavskom krematóriu.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel slovenský basketbalista Marian Kotleba, tvoril obávanú dvojicu s Kropilákom © SITA Všetky práva vyhradené.
Kotleba bol súčasťou historického tímu Interu Bratislava, ktorý v roku 1979 prelomil dlhoročnú hegemóniu klubov z Moravy a získal prvý titul majstra Československa. V rozhodujúcom zápase na Pasienkoch, ktorý sledovalo 4500 divákov, Inter zdolal Zbrojovku Brno 95:86. Kotleba sa na víťazstve podieľal 15 bodmi. Spolu s legendárnym Stanislavom Kropilákom tvorili obávanú podkošovú dvojicu.
Okrem titulu z roku 1979 získal s Interom aj majstrovský titul v roku 1980 a v roku 1981 bol vicemajstrom. Bol tiež dvakrát bronzovým medailistom v najvyššej československej súťaži - s Interom 1977 a Duklou Olomouc 1974. Na konci kariéry hral za BC Prievidza. V rokoch 1973 až 1978 nastúpil v 75 zápasoch za reprezentáciu Československa a zúčastnil sa na majstrovstvách sveta v roku 1978 na Filipínach.
Marian Kotleba bol mladším bratom Ľubomíra Kotlebu, dlhoročného športového riaditeľa FIBA a úspešného medzinárodného rozhodcu. Posledná rozlúčka s Marianom Kotlebom sa uskutoční vo štvrtok 18. decembra 2025 o 12.30 hod. v bratislavskom krematóriu.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel slovenský basketbalista Marian Kotleba, tvoril obávanú dvojicu s Kropilákom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Úmrtie
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Lindsey Vonnová vyhrala zjazd v St. Moritzi a je najstaršia víťazka v histórii Svetového pohára
Lindsey Vonnová vyhrala zjazd v St. Moritzi a je najstaršia víťazka v histórii Svetového pohára