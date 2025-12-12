|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 12.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Otília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. decembra 2025
Lindsey Vonnová vyhrala zjazd v St. Moritzi a je najstaršia víťazka v histórii Svetového pohára
Vonnová ovládla úvodný zjazd sezóny s náskokom 98 stotín pred Rakúšankou Magdalenou Eggerovou, ktorá prekvapivo obsadila 2. priečku.
Zdieľať
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová triumfovala v piatkovom zjazde Svetového pohára v St. Moritzi a získala prvé víťazstvo v seriáli od roku 2018. Štyridsaťjedenročná pretekárka zaznamenala celkovo už 83. prvenstvo a stala sa najstaršou víťazkou v histórii SP.
Vonnová ovládla úvodný zjazd sezóny s náskokom 98 stotín pred Rakúšankou Magdalenou Eggerovou, ktorá prekvapivo obsadila 2. priečku. Tretie miesto vybojovala so stratou 1,16 s Rakúšanka Mirjam Puchnerová. Vonnová si pripísala 44. triumf v zjazde, predviedla bezchybnú jazdu a dosiahla najvyššiu rýchlosť.
Americká superhviezda sa v minulej sezóne vrátila k lyžovaniu po takmer šiestich rokoch od ukončenia kariéry a po čiastočnej operácii pravého kolena, ktorá zahŕňala aj implantáciu. O prekvapenie sa postarala aj druhá Eggerová, ktorej predošlý najlepší výsledok v zjazde v rámci SP bolo 18. miesto.
„Bol to úžasný deň, emotívny, nemôžem byť šťastnejšia. Cez leto som sa cítila dobre, ale nebola som si istá, aká rýchla som. Myslím, že teraz to už viem. Samozrejme, mojím cieľom je olympiáda, ale ak je toto začiatok, tak som na dobrej ceste,“ citovala agentúra AP vyjadrenie Vonnovej pre švajčiarsku televíziu RTS.
výsledky zjazdu SP žien v St. Moritzi:
1. Lindsey Vonnová (Švaj.) 1:29,63 min, 2. Magdalena Eggerová (Rak.) +0,98 s, 3. Mirjam Puchnerová (Rak.) +1,16, 4. Sofia Goggiová (Tal.) +1,31, 5. Emma Aicherová (Nem.) +1,41, 6. Romane Miradoliová (Fr.) +1,42 a Cornelia Hütterová (Rak.) obe rovnaký čas, 8. Laura Pirovanová (Tal.) +1,58 a Kira Weidleová-Winkelmannová (Nem.) rovnaký čas, 10. Nina Ortliebová (Rak.) +1,68
celkové poradie SP:
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 458 b, 2. Lara Colturiová (Alb.) 302, 3. Alice Robinsonová (N.Zél.) 292, 4. Julia Scheibová (Rak.) 280, 5. Paula Moltzanová (USA) 267, 6. Camille Rastová (Švaj.) 263
poradie v zjazde:
1. Vonnová 100 b, 2. Eggerová 80, 3. Puchnerová 60, 4. Goggiová 50, 5. Aicherová 45, 6. Huetterová a Miradoliová po 40
Súvisiace články:
Vonnová spadla v tréningu na zjazd v Cortine d´Ampezzo (16. 1. 2025)
Video: Super G vyhrala Mazeová, Vonnovú odviezla helikoptéra (5. 2. 2013)
Vonnovej triumf v super G a tretí veľký glóbus (12. 3. 2010)
Kráľovná zjazdu Vonnová obhájila malý glóbus (6. 3. 2010)
Vonnová zlatej Rieschovej: Som na teba hrdá! (27. 2. 2010)
Vonnová si pri páde v obráku zlomila malíček (25. 2. 2010)
Prečítajte si tiež
NHL: Slafkovský i Nemec zaznamenali dve asistencie