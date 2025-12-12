Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 12.12.2025
 24hod.sk    Šport

12. decembra 2025

Lindsey Vonnová vyhrala zjazd v St. Moritzi a je najstaršia víťazka v histórii Svetového pohára



Vonnová ovládla úvodný zjazd sezóny s náskokom 98 stotín pred Rakúšankou Magdalenou Eggerovou, ktorá prekvapivo obsadila 2. priečku.



Zdieľať
Lindsey Vonnová vyhrala zjazd v St. Moritzi a je najstaršia víťazka v histórii Svetového pohára

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová triumfovala v piatkovom zjazde Svetového pohára v St. Moritzi a získala prvé víťazstvo v seriáli od roku 2018. Štyridsaťjedenročná pretekárka zaznamenala celkovo už 83. prvenstvo a stala sa najstaršou víťazkou v histórii SP.


Vonnová ovládla úvodný zjazd sezóny s náskokom 98 stotín pred Rakúšankou Magdalenou Eggerovou, ktorá prekvapivo obsadila 2. priečku. Tretie miesto vybojovala so stratou 1,16 s Rakúšanka Mirjam Puchnerová. Vonnová si pripísala 44. triumf v zjazde, predviedla bezchybnú jazdu a dosiahla najvyššiu rýchlosť.

Americká superhviezda sa v minulej sezóne vrátila k lyžovaniu po takmer šiestich rokoch od ukončenia kariéry a po čiastočnej operácii pravého kolena, ktorá zahŕňala aj implantáciu. O prekvapenie sa postarala aj druhá Eggerová, ktorej predošlý najlepší výsledok v zjazde v rámci SP bolo 18. miesto.

„Bol to úžasný deň, emotívny, nemôžem byť šťastnejšia. Cez leto som sa cítila dobre, ale nebola som si istá, aká rýchla som. Myslím, že teraz to už viem. Samozrejme, mojím cieľom je olympiáda, ale ak je toto začiatok, tak som na dobrej ceste,“ citovala agentúra AP vyjadrenie Vonnovej pre švajčiarsku televíziu RTS.

výsledky zjazdu SP žien v St. Moritzi:

1. Lindsey Vonnová (Švaj.) 1:29,63 min, 2. Magdalena Eggerová (Rak.) +0,98 s, 3. Mirjam Puchnerová (Rak.) +1,16, 4. Sofia Goggiová (Tal.) +1,31, 5. Emma Aicherová (Nem.) +1,41, 6. Romane Miradoliová (Fr.) +1,42 a Cornelia Hütterová (Rak.) obe rovnaký čas, 8. Laura Pirovanová (Tal.) +1,58 a Kira Weidleová-Winkelmannová (Nem.) rovnaký čas, 10. Nina Ortliebová (Rak.) +1,68

celkové poradie SP:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 458 b, 2. Lara Colturiová (Alb.) 302, 3. Alice Robinsonová (N.Zél.) 292, 4. Julia Scheibová (Rak.) 280, 5. Paula Moltzanová (USA) 267, 6. Camille Rastová (Švaj.) 263

poradie v zjazde:

1. Vonnová 100 b, 2. Eggerová 80, 3. Puchnerová 60, 4. Goggiová 50, 5. Aicherová 45, 6. Huetterová a Miradoliová po 40


