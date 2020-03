Zomrel spevák, textár a karikaturista Jan Vyčítal. Bol spoluzakladateľom skupiny Greenhorns

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 77 rokov zomrel český spevák, textár a karikaturista Jan Vyčítal, známy ako spoluzakladateľ country skupiny Greenhorns. Informuje o tom český portál Blesk.cz s odvolaním sa na webstránku kapely."Vážení priatelia, so zármutkom vám oznamujeme, že dnes odišiel na posledný vandr do večného kraja modrej trávy zakladajúci člen skupiny Greenhorns Honza Vyčítal. Suchú cestu, Honzo, a slnko nad hlavou!," napísali členovia formácie.Jan Vyčítal sa narodil 8. marca 1942 v Prahe. Kapelu Greenhorns spoluzakladal v roku 1965 a od roku 1974 nesmel z politických dôvodov písať texty piesní. Naďalej to však robil pod rôznymi pseudonymami. V roku 1999 musel pre problémy s ľavou rukou prestať hrať na gitaru. Odvtedy už len spieval a moderoval vystúpenia kapely.