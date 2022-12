Zomrel srbský futbalový tréner a niekdajší výborný obranca Siniša Mihajlovič. Vo veku 53 rokov podľahol leukémii

Končil aj začínal v Interi

16.12.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 53 rokov v piatok prehral dlhý boj s leukémiou niekdajší výborný obranca a neskôr tréner Siniša Mihajlovič Srb narodený v chorvátskom Vukovare na medzinárodnej scéne reprezentoval Juhosláviu, na klubovej scéne pôsobil prevažne v Taliansku. Na večnosť odišiel v nemocnici v talianskom Ríme.Siniša Mihajlovič sa trénerstvu venoval od roku 2006, v ktorom ukončil hráčsku kariéru. Ako futbalista končil v talianskom Interi Miláno a práve tam zbieral aj prvé trénerské skúsenosti ako asistent Roberta Manciniho Ako hlavný kouč neskôr pôsobil postupne v Bologni, Catanii, Fiorentine, Sampdorii Janov, AC Miláno, AC Turín, portugalskom Sportingu Lisabon a ostatné tri roky strávil opäť v Bologni. V rokoch 2012 a 2013 bol koučom reprezentácie Srbska.Ešte ako hráč začínal v roku 1986 v Borove pri Vukovare, potom zamieril do Vojvodiny Nový Sad a odtiaľ do Crvenej zvezdy Belehrad.V Taliansku hral potom za AS Rím, Sampdoriu Janov, Lazio Rím a Inter Miláno. V reprezentácii Juhoslávie odohral v rokoch 1991 až 2003 spolu 63 stretnutí.Leukémiu Mihajlovičovi diagnostikovali v roku 2019. Odvtedy pravidelne chýbal pri tíme z Bologne, keďže podstupoval liečbu. Klub ho definitívne vyhodil v septembri."Serie A mimoriadne zarmútila správa o smrti Sinišu Mihajloviča. Bol prvotriedny ako futbalista aj ako tréner. Jeho sila a ľudskosť boli príkladom, ktorý zanecháva nezmazateľnú prázdnotu v talianskom a svetovom futbale," uviedli zástupcovia najvyššej talianskej futbalovej súťaže.