Zomrel štvornásobný grandslamový šampión Ashley Cooper

Najlepší amatérsky tenista na svete

Pre zranenie ukončil kariéru

A ten jeho bekhend! Mám na neho mnoho krásnych spomienok. Zbohom priateľ môj," napísal na sociálnych sieťach.

22.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 83 rokov zomrel štvornásobný víťaz grandslamových turnajov austrálsky tenista grandslamový Ashley Cooper. Niekdajšia svetová jednotka podľa webu Tennis Australia prehrala boj s dlhou chorubou.Ashley Cooper bol v rokoch 1957 a 1958 najlepším amatérskym tenistom na svete. Tri zo štyroch singlových grandslamových titulov získal v roku 1958, keď ovládol Australian Open, Wimbledon aj US Open, na Roland Garros sa dostal "len" do semifinále.Doma v Austrálii ovládol dvojhru aj v roku 1957. Okrem štyroch singlových titulov si na turnajoch "veľkej štvorky" pripísal aj štyri finálové víťazstvá vo štvorhre a v roku 1957 bol členom víťazného tímu Austrálie v Davisovom pohári.Jeho kariéru v roku 1959 ukončilo zranenie chrbta. "Bol to tenisový velikán ako hráč a neskôr aj ako prevádzkovateľ tenisového centra. Bude nám veľmi chýbať," povedal výkonný riaditeľ Tennis Australia Craig Tiley.Svoju sústrasť vyjadril aj niekdajší velikán austrálskeho tenisu a Copperov rovesník Rod Laver."Bol to pravý šampión, na kurte aj mimo neho.