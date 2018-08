Zomrel tanečný tútor legendárneho speváka Davida Bowieho

Lindsay Kemp, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 26. augusta (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel britský choreograf, tanečník a konzultant Lindsay Kemp, ktorý svojho času spolupracoval so spevákmi Davidom Bowiem či Kate Bushovou.Kemp zomrel náhle v sobotu v skorých ranných hodinách v talianskom meste Livorno, kde žil. Jeho smrť potvrdila filmová režisérka Nendie Pinto-Duschinská, ktorá pripravovala dokumentárny film o choreografovom živote nazvaný Lindsay Kemp's Last Dance (Posledný tanec Lindseyho Kempa).Kemp pôsobil aj ako mím a objavil sa i vo filmoch, napríklad v snímke Zamatová extáza (Velvet Goldmine - 1998) či Rituál (The Wicker Man - 1973).Bol žiakom rakúskej expresionistickej tanečnice Hilde Holgerovej a francúzskeho míma Marcela Marceaua. Začiatkom 60. rokov si založil vlastnú tanečnú spoločnosť.Okrem Talianska prežil časť svojho života aj v Japonsku a Španielsku. Z Británie sa odsťahoval v roku 1979.