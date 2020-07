Zomrel vnuk Elvisa Presleyho, údajne sa zastrelil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 27 rokov zomrel Benjamin Keough, vnuk amerického speváka Elvisa Presleyho . Jeho rodičmi boli Lisa Marie Presley a hudobník Danny Keough.Zástupca rodiny pre The Hollywood Reporter uviedol, že matka je zo správy "úplne zlomená". "Zlomilo jej to srdce, nedá sa ju utešiť, zničilo ju to. Snaží sa byť silná kvôli jej 11-ročným dvojčatám a najstaršej dcére Riley. Zbožňovala toho chlapca, bol láskou jej života," uviedol.Portál TMZ informoval, že Keough v nedeľu v kalifornskom meste Calabasas spáchal samovraždu. Údajne sa zastrelil. Starou mamou Benjamina Keougha bola manželka legendárneho speváka Priscilla Presley. Jeho sestrou je herečka Riley Keough.Otec Danny Keough sa s ich matkou rozviedol v roku 1994. Otcom ich sestier, dvojčiat Finley a Harper Lockwood, je Michael Lockwood, bývalý manžel Lisy Marie Presley. Päťdesiatdvaročná interpretka sa údajne nechala inšpirovať synom, ktorého celé meno bolo Benjamin Storm Keough, pri písaní piesne Storm & Grace z roku 2012.Zosnulý sa v roku 2012 spolu so súrodencami objavil vo videoklipe k piesni I Love You Because, v ktorej si Lisa Marie "zaspievala dueto" s otcom.