Zomrel významný slovenský fotograf a kameraman Alexander Strelinger

Tvorca dokumentárnych filmov

Historicky významné diela

Ocenený pedagóg na VŠMU

14.7.2022 (Webnoviny.sk) - Významný slovenský kameraman a fotograf Alexander Strelinger zomrel v nedeľu 10. júla vo veku nedožitých 88 rokov. Mal za sebou mnoho spoluprác s významnými slovenskými režisérmi a nakrútil viac než 130 dokumentárnych filmov. Vďaka jeho neobyčajnej obrazovej poetike dodnes inšpiruje generácie mladých kameramanov.Posledná rozlúčka sa uskutoční v piatok 15. júla v Prahe. Uvádza sa to v tlačovej správe Slovenského filmového inštitútu. O Strelingerovom úmrtí ich informoval jeho syn Ján.Strelinger bol absolventom štúdia kamery pražskej FAMU. Svoje pôsobenie začal v 60. rokoch a uplatnil sa v oblasti dokumentárneho filmu.„Kameraman v hranom filme vlastne konštruuje obraz, on ho vytvára, kým dokumentarista ho zaznamenáva, len ho prijíma a upravuje výrezom, svetlom a elimináciou nežiaducich predmetov. Veľmi rýchlo som došiel na to, že ten dokumentárny film je mi bližší. A overil som si to na veľmi sporadických prípadoch, keď som robil nejaký film hraného typu,“ vyjadril sa v roku 2011.Po absolvovaní VŠMU tvoril dokumentárne filmy v Bratislave. Spolupracoval s mnohými významnými slovenskými režisérmi. Spolupracoval napríklad s Martinom Slivkom, s ktorým nakrútili viacero dokumentov a portrétov, medzi inými),čiStrelinger spolupracoval aj s Petrom Solanom. Z tejto spolupráce vzišli filmy akoalebo. Ďalšie jeho významné spolupráce boli s Dušanom Hanákom (), s Vladom Kubenkom () alebo s Dušanom Trančíkom na dokumenteStrelinger pracoval aj na dlhometrážnom dokumentárnom filme, o procese obrody v Československu v roku 1968. Mnohé z týchto filmov patria medzi historicky významné diela slovenskej kinematografie.Mnoho rokov bol Alexander Strelinger aj pedagógom na bratislavskej VŠMU, a to v ateliéri dokumentárnej tvorby a neskôr v ateliéri kameramanskej tvorby. Pôsobil na viacero generácií tvorcov a svojich študentov inšpiroval umelecky i ľudsky. Bol obľúbený aj vďaka svojej priateľskej povahe, neobvyklému zmyslu pre humor a mal tendenciu svojich študentov provokovať, aby si neustále kládli vyššie ciele, viedol ich k diskusii, ale i nepokoju.Pri udeľovaní cien Kamera 2008 bol Strelinger ocenený Cenou za celoživotné dielo.