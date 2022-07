Zomrela Ivana Trumpová, rodáčka z Česka a prvá manželka bývalého prezidenta USA

Ivana Trumpová

Trumpová, rodená Zelníčková, sa narodila 20. februára 1949 v Gottwaldove - dnešnom Zlíne. Bola lyžiarka, modelka a podnikateľka. Za Trumpa bola vydatá v rokoch 1977 - 1992. Dovedna bola vydatá štyrikrát, naposledy za talianskeho herca Rossana Rubicondiho, s ktorým sa rozviedla v roku 2009 po roku manželstva.





15.7.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 73 rokov zomrela Ivana Trumpová , prvá manželka bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa . Rodáčka z Česka zomrela vo svojom dome v New Yorku. Vo štvrtok to oznámila jej rodina.„Bola to skvelá, krásna a úžasná žena, ktorá viedla skvelý a inšpiratívny život,“ napísal na svojej platforme Truth Social Trump, s ktorým mala deti Donalda Jr., Ivanku a Erica.Dvaja ľudia oboznámení so situáciou pre agentúru AP uviedli, že polícia vyšetruje, či Trumpová spadla zo schodov a verí, že jej smrť bola náhodná.Podľa dvojice, ktorá s agentúrou komunikovala pod podmienkou anonymity, ju našli ležať v bezvedomí pri schodisku. Príčinu jej úmrtia určí súdny lekár.