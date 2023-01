Zomrel Walter Cunningham, posledný žijúci astronaut z vesmírnej misie Apollo 7

Misia Apollo 7

Pracoval ako vedec

Pritiahol pozornosť skeptickými vyjadreniami

4.1.2023 (Webnoviny.sk) - V americkom Houstone v utorok zomrel posledný žijúci astronaut z americkej vesmírnej misie Apollo 7 Walter Cunningham. Jeho úmrtie potvrdili americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) aj hovorca jeho rodiny Jeff Carr, podľa ktorého rodák z Crestonu v Iowe zomrel v nemocnici v dôsledku „komplikácií po páde, po plnohodnotnom a naplnenom živote“. Mal 90 rokov.Cunningham bol súčasťou trojčlennej posádky na palube misie Apollo 7, ktorá v októbri 1968 absolvovala 11-dňový let okolo Zeme a pritom aj uskutočnila niekoľko televíznych prenosov.Bol to prvý pilotovaný let programu Apollo, ktorý vydláždil cestu k pristátiu na Mesiaci o menej ako rok neskôr.Cunningham sa podľa NASA v roku 1951 pridal k americkému námorníctvu a slúžil ako pilot námornej pechoty v Kórei. Neskôr získal bakalársky a magisterský titul z fyziky na Kalifornskej univerzite v Los Angeles, kde absolvoval aj svoje doktorandské štúdium. Predtým, ako sa pridal k NASA pracoval ako vedec v Rand Corporation.NASA opustil v roku 1971 a odvtedy pracoval v oblasti strojárstva, obchodu a investícií a bol aj rečníkom a rozhlasovým moderátorom. O svojej kariére astronauta napísal aj memoár The All-American Boys (1977).V neskorších rokoch pritiahol pozornosť skeptickými vyjadreniami o tom, že ľudská činnosť prispieva ku globálnemu otepľovaniu, uznával však zároveň, že nie je klimatológ.