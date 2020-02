Zomrel známy britský DJ a procudent Andrew Weatherall, príčinou bola pľúcna embólia

Priekopník elektronickej hudby

Obohatil diskografiu mnohých interpretov

17.2.2020 (Webnoviny.sk) - V londýnskej nemocnici zomrel v pondelok na pľúcnu embóliu známy britský DJ a producent Andrew Weatherall. Mal 56 rokov. O úmrtí informoval jeho manažér.Jeho odchod bol "rýchly a pokojný", uvádza sa v stanovisku, podľa ktorého sa umelcova rodina zatiaľ nebude k úmrtiu vyjadrovať, pretože je otrasená.Weatherall bol na začiatku 90. rokov jedným z najväčších priekopníkov britskej elektronickej a nezávislej scény. Stál napríklad za hudobnými projektmi The Sabres of Paradise a Two Lone Swordsmen, produkoval okrem iných prelomový album kapely Primal Scream Screamadelica z roku 1991 a patril k vyhľadávaným autorom remixov.Tými obohatil diskografiu interpretov ako New Order, Happy Mondays, My Bloody Valentine, The Future Sound Of London, Saint Etienne či Beth Orton."Som šokovaný a smutný zo správy, že kozmický cestovateľ Andrew Weatherall opustil náš barák," reagoval na smutnú informáciu spevák kapely The Charlatans Tim Burgess.