Zomrela americká šprintérka a olympijská víťazka Tori Bowieová

Vo veku 32 rokov zomrela americká šprintérka a olympijská víťazka z Ria 2016 Tori Bowieová. Informovali o tom agentúry AP a AFP. Podľa portálu TMZ.com našli dvojnásobnú majsterku sveta mŕtvu v utorok na Floride, príčina úmrtia nie je známa.





Smrť slávnej atlétky potvrdila v stredu aj Atletická federácia USA (USATF). "USATF hlboko zasiahla správa o úmrtí Tori Bowieovej, trojnásobnej olympijskej medailistky a dvojnásobnej svetovej šampiónky. Bola to talentovaná atlétka, ktorej vplyv na šport zostáva nemerateľný. Bude nám veľmi chýbať," reagoval šéf USATF Max Siegel."Sme zdrvení správou o smrti Tori Bowieovej. Stratili sme klientku, blízku priateľku, dcéru i sestru," uviedla na sociálnej sieti Bowieovej agentúra Icon Management, ktorá americkú atlétku zastupovala.Bowieová súťažila do roku 2014 v skoku do diaľky, ale najväčšie úspechy zaznamenala až počas šprintérskej kariéry. V Londýne 2017 sa stala majsterkou sveta v behu na 100 metrov, kde pridala aj zlato v štafete na 4x100 m. Bronzovú medailu vybojovala na stovke na MS 2015 v Pekingu. Na OH 2016 v Riu de Janeiro získala kompletnú medailovú sadu. USA pomohla k zlatu v štafete na 4x100 m, na stovke vybojovala striebro a na dvojstovke bronz.