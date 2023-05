Sukeľ čaká proti Rakúsku ťažké zápasy: Nebude to jednoduché

Slovenskí hokejisti nastúpia v záverečných dvoch prípravných zápasoch pred MS proti Rakúsku. Na novembrovom Nemeckom pohári v Krefelde prehrali s týmto súperom 2:3 po predĺžení a súčasťou tímu bol aj útočník Matúš Sukeľ. Ten teraz bojuje o účasť na svojom treťom šampionáte.





Dvadsaťsedemročný kapitán Litvínova pre TASR uviedol, že očakáva náročné zápasy: "Nebude to nič jednoduché a musíme sa na to pripraviť. Myslím si, že budú hrať nepríjemný hokej." Slováci hrali proti Rakúsku v príprave aj v roku 2019, keď sa kouč Craig Ramsay vyjadril, že súper hral až príliš tvrdo a nesústredil sa na hokej. Česi sa o tom presvedčili v nedávnych dueloch, keď im súper zranil Romana Červenku a Davida Jiříčka. "Nemôžeme mať pred zápasmi obavy. Musíme sa pripraviť na to, že budú hrať tvrdo a verím, že nie zákerne. Predvediem výkon, aký treba," povedal Sukeľ.Mužstvo trénera Ramsayho doteraz odohralo v príprave na MS šesť stretnutí. Po triumfoch vo Švajčiarsku 2:0 a 3:2 po predĺžení prehrali v Ostrave s Čechmi 1:5 a 2:3 po nájazdoch. Minulý týždeň neuspeli v domácich zápasoch proti Nemecku, najprv prehrali v Žiline 3:4 a o deň neskôr nestačili na rovnakého súpera v Trenčíne a podľahli mu 3:4 po predĺžení. Slováci sa chcú pred začiatkom šampionátu naladiť víťazne. "Nemyslím si, že sa budeme v posledných prípravných zápasoch šetriť. Od začiatku sa chceme v každom stretnutí zlepšovať a dúfam, že sa nám to herne darí. Chceme to predviesť aj v týchto dvoch dueloch a dobre sa nastaviť na šampionát," dodal Sukeľ.Realizačný tím slovenskej reprezentácie urobil po prípravných dueloch proti Nemecku niekoľko zmien v zostave. Mužstvo pred dvojzápasom s Rakúskom opustili brankári Šimon Latkóczy a Matej Tomek, obranca Adam Jánošík a útočníci Martin Faško-Rudáš s Jozefom Balážom. Do kádra pribudli útočník Oliver Okuliar a brankár Dominik Riečický. Vedenie reprezentácie už skôr informovalo, že k národnému tímu sa pripoja aj obranca Mislav Rosandič a útočníci Miloš Kelemen a Libor Hudáček. Slovákov na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta však neposilnia obranca Martin Marinčin a útočník Marko Daňo.Rakúšania doteraz odohrali v príprave pred MS sedem stretnutí. So Slovinskom prehrali 3:5, Talianom raz podľahli 0:2 a rovnakého súpera zdolali 3:2 po nájazdoch. V dvojzápase proti Nemecku zopakovali prehru 0:2 a triumf 3:2 po nájazdoch. Naposledy nestačili na Čechov po výsledkoch 0:6 a 1:2. Proti Slovensku ich čaká generálka na šampionát, mužstvo Rogera Badera sa predstaví v A-skupine vo fínskom Tampere. Po vypadnutí Minnesoty Wild z play off NHL sa k tímu pripojil aj 21-ročný center Marco Rossi."Som veľmi rád, že mohol prísť a bude s nami od začiatku turnaja. Musí si ešte zvyknúť na európske rozmery ľadovej plochy, ktoré sú väčšie ako tie v NHL. Aj keď je to posledný kemp tímu pred MS, nemôžeme hovoriť o konečnom zložení mužstva pre šampionát. Pracujeme s 25 hráčmi, no pôjdeme ich 22. Cieľ záverečnej prípravy je nájsť správne zloženie formácii," povedal tréner Bader pre portál eishockey.at.Prvý zápas je na programe vo štvrtok o 18.30 h v Kapfenbergu, o dva dni neskôr sa odohrá odveta v Trenčíne o 16.00 h. Po týchto dueloch oznámi realizačný tím Slovenska konečnú nomináciu na šampionát.

Káder SR pred prípravným dvojzápasom proti Rakúsku:



brankári: Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava), Dominik Riečický (HC Košice), Stanislav Škorvánek (HK Dukla Michalovce)



obrancovia: Michal Beňo (HC Slovan Bratislava), František Gajdoš (HK Nitra), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj.), Mário Grman (HC Vítkovice Ridera/ČR), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Samuel Kňažko (Columbus Blue Jackets/NHL), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera/ČR), Dávid Mudrák (HKM Zvolen), Mislav Rosandič (Mountfield HK/ČR)



útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd.), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín), Adrián Holešinský (HC Plzeň/ČR), Marek Hrivík (Leksand IF/Švéd.), Libor Hudáček (HC Oceláři Třinec/ČR), Martin Chromiak (Ontario Reign/AHL), Maroš Jedlička (HKM Zvolen), Miloš Kelemen (Arizona Coyotes/NHL), Andrej Kudrna (HC Litvínov/ČR), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR), Oliver Okuliar (Mountfield HK/ČR), Richard Pánik (HC Lausanne/Švaj.), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/NHL), Matúš Sukeľ (HC Litvínov/ČR), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica)







nominácia Rakúska:



brankári: David Kickert (RB Salzburg), David Madlener (Vorarlberg), Bernhard Starkbaum (Vienna Capitals)



obrancovia: Nico Brunner (Viedeň Capitals), Dominique Heinrich, Philipp Wimmer (obaja RB Salzburg), Luis Lindner (American International College), David Maier, Steven Strong (obaja Klagenfurt), Thimo Nickl (AIK Štokholm), David Reinbacher (Kloten), Bernd Wolf (Lugano), Kilian Zündel (Ambri Piotta)



útočníci: Oliver Achermann (La Chaux-de-Fonds), Nico Feldner (Innsbruck), Henrik Neubauer (EK Zell am See), Florian Baltram, Paul Huber, Mario Huber, Benjamin Nissner, Thomas Raffl, Lucas Thaler, Ali Wukovits (všetci Salzburg), Manuel Ganahl, Lukas Haudum, Simeon Schwinger (všetci Klagenfurt), Dominic Zwerger (HC Ambri-Piotta), Marco Rossi (Minnesota Wild)







program záverečných prípravných zápasov SR pred MS:



štvrtok 4. mája



18.30 Rakúsko - SLOVENSKO /Kapfenberg/



sobota 6. mája



16.00 SLOVENSKO - Rakúsko /Trenčín/