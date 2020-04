Zomrela britská legenda formuly 1, Stirling Moss sa dožil 90 rokov

Titul majstra sveta nikdy nezískal

Prekonával svoje limity

12.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 90 rokov po dlhej chorobe zomrel v minulosti elitný anglický jazdec motoristickej formuly 1 Stirling Moss. Londýnsky rodák bol najlepší jazdec histórie F1, ktorý nikdy nezískal majstrovský titul. Na večnosť odišiel v domácom prostredí."Zomrel tak, ako žil a vyzeral pri tom skvelo. Proste zaspal. Zavrel oči a bolo to," povedala Mossova tretia manželka Susie pre periodikum Daily Mail.V seriáli F1 súťažil Stirling Moss v rokoch 1951 - 1961, za ten čas vyhral spolu 16 veľkých cien. Ani raz však nedosiahol na titul majstra sveta, štyrikrát však skončil druhý a trikrát tretí.Súťažnú kariéru Mossa ukončila v roku 1962 vážna havária počas pretekov v Goodwoode, po ktorej zostal mesiac v kóme a pol roka bol čiastočne ochrnutý. Až do vysokého veku sa angažoval v motoristickom športe. Do ústrania sa stiahol až po roku 2016, keď strávil v nemocnici štyri mesiace a odvtedy mal zdravotné problémy.Do svojho odvetvia bol neuveriteľne zažraný. "Ak sa nepokúšate zvíťaziť za každú cenu, čo tu potom robíte?" hovorieval vždy, keď sa pokúšal prekonávať svoje limity v monopostoch F1."Svet športu dnes neprišiel iba o skutočnú ikonu a legendu, ale aj o džentlmena. Motošport prišiel o svojho drahého priateľa. Sir Stirling, budete nám chýbať," napísal súčasný tím Mercedes-AMG Petronas na twitteri.Stirling Moss bol v marci 2000 povýšený do šľachtického stavu Charlesom, princom z Walesu.